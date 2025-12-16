Wat verandert er op 1 januari 2026?

NEDERLAND – Op 1 januari 2026 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Minimumuurloon

Het minimumuurloon stijgt door indexatie. Het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat van € 14,40 naar € 14,71 bruto per uur. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste minimumjeugduurlonen. De minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Uitkeringen

Alle uitkeringen stijgen door indexatie. Het gaat onder andere om de participatiewetuitkeringen (bijstand), IOAW, IOAZ, AOW, ANW, Wezenuitkering, Wajong, WW, IOW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen. Het gaat om de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.

Het kabinet investeert € 199 miljoen in een hogere kinderopvangtoeslag voor werkende ouders. Werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tot € 56.412 krijgen daardoor 96% vergoed van de kosten tot de maximum uurprijs. Ouders met een hoger inkomen ontvangen ook een hoger vergoedingspercentage.

De maximum uurprijzen voor de kinderopvang gaan omhoog. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang € 11,23 is, voor de buitenschoolse opvang € 9,98 en voor de gastouderopvang € 8,49.

Het kindgebonden budget gaat iets omhoog voor alleenstaande ouders met een inkomen tot € 29.736. Ook krijgen stellen met een inkomen tot € 39.141 iets meer. Als het inkomen van de ouders hoger is dan deze bedragen, dan kunnen ouders wat minder kindgebonden budget krijgen.

De kinderbijslag stijgt door indexatie.

Participatiewet in balans

Het kabinet past de Participatiewet aan. Met eenvoudigere regels en meer financiële zekerheid als mensen vanuit de bijstand weer aan het werk gaan. De bijverdiengrenzen om te werken met behoud van uitkering worden verruimd. Er komen duidelijke regels voor het ontvangen van giften (tot € 1.200 per jaar, zonder dat dit invloed heeft op de uitkering). En gemeenten kunnen straks met terugwerkende kracht bijstand verlenen. Dit voorkomt dat mensen in de eerste periode zonder inkomsten zitten en hierdoor schulden opbouwen. Ook gaat de wet meer uit van vertrouwen in professionals in de uitvoering en van mensen in de bijstand.

Nieuw pensioenstelsel

Op 1 januari gaan er ruim 9,5 miljoen pensioenen over op het nieuwe stelsel. Daarmee is meer dan de helft van de deelnemers in 2026 over op het nieuwe stelsel.

Vrijstelling RVU-heffing omhoog

Werknemers die zwaar werk doen, kunnen door de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) 3 jaar eerder stoppen. Zij krijgen van hun werkgever een uitkering tot hun pensioenleeftijd. De werkgevers hoeven over die uitkering geen extra belasting (RVU-heffing) te betalen. Het bedrag stijgt door indexatie tot € 2.357 bruto per maand.

Om de RVU toegankelijker te maken voor werknemers met een laag inkomen of weinig aanvullend pensioen, kan de werkgever boven op de basis RVU-uitkering (netto gelijk aan een AOW-uitkering) maximaal € 300 bruto per maand extra meegeven. Cao-partijen kunnen daar afspraken over maken. Over het extra bedrag betalen werkgevers geen extra belasting over.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft 67 jaar.

Wijzigingen loonkostenvoordeel

Voor oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking kunnen werkgevers het loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Voor oudere werknemers (56 jaar en ouder) wordt het loonkostenvoordeel afgeschaft per 1 januari 2026. Voor werknemers die vóór 1 januari 2024 in zijn dienst zijn gekomen houdt de werkgever het loonkostenvoordeel.

Voor werkgevers met meer dan 25 werknemers wordt het makkelijker om mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder de doelgroep banenafspraak in dienst te nemen. Het loonkostenvoordeel banenafspraak geldt vanaf 2026 zolang de werknemer in dienst is. Eerder gold het LKV voor maximaal 3 jaar. Ook is nu geen speciale doelgroepverklaring van UWV meer nodig om dit voordeel te krijgen.

Van school naar duurzaam werk

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen betere begeleiding bij de overgang van school naar werk. Gemeenten, scholen en doorstroompunten worden verplicht samen te werken om te voorkomen dat jongeren uitvallen. Zo gaan scholen aanvullende loopbaanbegeleiding aanbieden, ook nadat jongeren van school zijn. En bieden gemeenten meer preventieve en passende ondersteuning terug naar school, werk of een combinatie van werken en leren. De begeleiding is er voor jongeren tot 27 jaar van het mbo (niveau 1 en 2), vso, pro en vroegtijdig schoolverlaters.

Transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag gaat omhoog door indexatie en bedraagt maximaal € 102.000. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 102.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Caribisch Nederland

Het wettelijk minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gaan omhoog door indexatie. Werknemers op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen ook recht op calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. De kinderopvang wordt voor ouders betaalbaarder door de Wet kinderopvang BES. De wet draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en maakt het voor ouders gemakkelijker om te werken. Huishoudens met een minimuminkomen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen een energietoeslag van $ 1.300 per jaar.

