HARPEL – Weer een bijeenkomst luisteren, zingen en napraten bij een kopje koffie of thee in Ons Buurthuis Harpel
Zondagmiddag 21 december is er weer een samenkomst in Ons Buurthuis in Harpel.
Ook dit keer heeft Koos Kuipers, oud inwoner van Harpel, weer daarvoor de uitnodigingen aan de deur bezorgd in zijn geboortedorp.
Dit keer wil hij graag samen met de bezoekers Bijbellezen, zingen en spreken over de “Warme liefde van God”.
Uiteraard zal zondag het kerstverhaal centraal staan.
De samenzang zal worden begeleid door Lude Boels, Agatha Muntinga – Holtjer, ook oud inwoner van Harpel, zal de samenzang leiden.
De samenkomst begint om 14.00 uur.
Foto: Geert Smit
