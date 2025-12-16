Zorgen over zoutwinning bij Heiligerlee nemen toe: bewoners bereiden juridische stappen voor

WINSCHOTEN, HEILIGERLEE – Inwoners van Winschoten en Heiligerlee maken zich grote zorgen over de voorgenomen verlenging en uitbreiding van de zoutwinning in hun regio. Zoutwinner Nobian wil de winning voortzetten en uitbreiden, onder meer richting het Winschoterbos. Omwonenden vrezen dat dit risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid en bereiden daarom juridische stappen voor.

De zorgen richten zich vooral op de bestaande zoutcavernes onder het gebied. Volgens bewoners hebben deze cavernes hun maximale omvang bereikt en is er nog altijd geen eenduidige, bewezen methode om ze veilig af te sluiten. “Dat is precies waar onze grootste zorg zit,” zegt Tineke Raap van stichting Mijn en Dijn Belang. “Er wordt gesproken over doorgaan en uitbreiden, terwijl het afsluiten van de huidige putten al een probleem vormt.”

Geen veilige afsluitmethode

De onzekerheid over het veilig afsluiten van zoutcavernes wordt niet alleen door bewoners benoemd. Ook instanties als het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en onderzoeksorganisatie TNO hebben eerder aangegeven dat er geen standaardmethode bestaat waarmee grote zoutcavernes zonder risico kunnen worden afgesloten. Temperatuur- en drukverschillen in de ondergrond maken het proces complex en moeilijk voorspelbaar.

Volgens Raap wordt daarbij vaak uitgegaan van zorgperiodes die te kort zijn. “Er wordt gerekend met tientallen jaren, terwijl experts aangeven dat toezicht en nazorg mogelijk wel honderd jaar nodig zijn. Dat is een tijdschaal die verder reikt dan de huidige plannen en berekeningen.”

Trillingen en schade

Inwoners van het gebied geven aan dat zij al langere tijd trillingen in hun woningen ervaren. Hoewel het lastig is om direct bewijs te leveren dat deze trillingen door zoutwinning worden veroorzaakt, leven de zorgen breed onder omwonenden. Scheurvorming in woningen en een gevoel van onveiligheid dragen bij aan de onrust.

“Het probleem is dat bewoners het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen,” zegt Raap. “Er wordt geluisterd, maar er wordt weinig met de zorgen gedaan.”

Uitbreidingsplannen vergroten onrust

De plannen van Nobian om de zoutwinning uit te breiden, onder andere richting het Winschoterbos, zorgen voor extra onrust. Volgens bewoners gaat het om één aaneengesloten zoutrug, waardoor uitbreiding ook gevolgen kan hebben voor omliggende gebieden.

De combinatie van bestaande veiligheidsvraagstukken en nieuwe plannen maakt dat bewoners het vertrouwen verliezen in het huidige besluitvormingsproces.

Gang naar de rechter

Omdat bezwaren en zienswijzen volgens bewoners onvoldoende effect hebben gehad, bereiden zij nu juridische stappen voor. De bedoeling is om het besluit over de verlenging en uitbreiding van de zoutwinning aan te vechten bij de Raad van State.

“Dat is niet iets wat je lichtvaardig doet,” benadrukt Raap. “Maar als veiligheid niet gegarandeerd kan worden, vinden wij dat doorgaan geen optie is.”

De stichting roept omwonenden op zich aan te sluiten en steun te betuigen, zodat gezamenlijk kan worden opgetreden tegen de plannen.

Dit artikel belicht de zorgen van bewoners over de zoutwinning bij Heiligerlee.

Malou Vos