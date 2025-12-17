CDA Westerwolde: Gemeentenieuws hoort in de krant

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft unaniem ingestemd met een motie van het CDA, met Gemeentebelangen, de PVDA en de PVV als mede-indieners, om de gemeentepagina in weekbladen De Kanaalstreek en Het Streekblad te behouden. Daarmee spreekt de raad uit dat inwoners actief en laagdrempelig geïnformeerd moeten blijven via de krant.
Aanleiding voor de motie was een bezuiniging op publicaties, waardoor de gemeente wilde stoppen met het plaatsen van gemeentenieuws in de krant en inwoners vooral zou verwijzen naar digitale kanalen zoals de website en e-mailmeldingen.
Volgens het CDA is dit onwenselijk. Fractievoorzitter Marjan Heidekamp: “Gemeentenieuws moet inwoners bereiken zonder dat zij er actief naar hoeven te zoeken. De krant is daarvoor nog steeds een belangrijk en toegankelijk middel.”
Met het aannemen van de motie draagt de raad het college op om met een alternatief publicatieplan te komen en tot die tijd de gemeentepagina in De Kanaalstreek en Het Streekblad onverkort voort te zetten. Het CDA is blij met deze duidelijke keuze van de raad voor betrokkenheid, vertrouwen en een sterke lokale democratie.
Bron: Fractie CDA Westerwolde, Marjan Heidekamp