De Ro-d-Ys nu ook te horen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op het Hellingplein in Oude Pekela is bij de beelden van de Ro-d-Ys nu ook hun muziek te horen.
De populairste Groninger popband ooit. Dat is de Ro-d-Ys. Pekela eert op het Hellingplein hun muziekhelden van weleer met een monument van de vier hoofden, gemaakt door Marten Grupstra. De bezetting bestond uit Harry Rijnbergen (zang, gitaar), Joop Hulzebos (gitaar, keyboards), Wiechert Kenter (basgitaar, trompet, vibrafoon) en Berend Groen (drums). Ze maakten eind jaren zestig landelijk furore met hits als ‘Just fancy’ en ‘Take her home’.
Sinds deze week is er iets nieuws; je kunt ze nu ook horen…. Bij de beelden is een QR code geplaatst. Door deze met je smartphone te scannen kun je genieten van de muziek van de band.