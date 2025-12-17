Dennis Schuldink nieuwe griffier provincie Groningen

GRONINGEN – Dennis Schuldink is 17 december benoemd als griffier van de provincie. Hij volgt Nettie Engels op die na ruim 13 jaar stopt in als griffier. Op 2 april 2026 start hij met zijn werkzaamheden voor Provinciale Staten.
Dennis Schuldink is voorgedragen door de werkgeverscommissie van Provinciale Staten.
Op 17 december is hij beëdigd nadat zijn benoeming in een formele statenvergadering unaniem is aanvaard.
Dennis Schuldink is momenteel werkzaam als teamleider Kwaliteit en Control en coördinerend concernjurist bij de provincie Groningen. Hij heeft langdurige en relevante werkervaring in het openbaar bestuur en breed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en (juridische) besluitvormingsprocessen.
“Dennis Schuldink kent de opgaven waar de provincie voor staat en heeft een scherp oog voor de grote dossiers. We zien in hem iemand die samen met het griffieteam Provinciale Staten met betrokkenheid en zorgvuldigheid zal ondersteunen”, aldus Robert de Wit namens de werkgeverscommissie van Provinciale Staten
Bron: Provincie Groningen