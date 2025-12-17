Derde editie Cultuur Expeditieweek in De Klinker

WINSCHOTEN – Na twee succesvolle edities in eerdere schoolvakanties dit seizoen, organiseert Cultuurhuis De Klinker in de kerstvakantie voor de derde keer de actieve, muzikale, theatrale en creatieve Cultuur Expeditieweek.
Dit keer is het aanbod nóg uitgebreider: van 19 december t/m 4 januari opent De Klinker de deuren voor workshops, films en voorstellingen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar én hun ouders.
“Ik durfde eerst niet, maar nu spring ik gewoon over die funbox heen met m’n BMX-fiets!”
– Mees, 8 jaar
Een week vol cultuur en creativiteit
Het ruime aanbod van deze tweede editie nodigt uit tot ontdekken en creatief aan de slag gaan. Zo kan er deze editie mee worden gedaan aan yoga, muziek, knutsel, programmeer en creatieve bouw workshops. De workshops duren ongeveer een uur en zijn laagdrempelig en betaalbaar. De groepen worden bewust klein gehouden zodat er voldoende persoonlijke aandacht is, door de docenten die ieder vanuit hun eigen vakgebied een vernieuwende activiteit verzorgen.
Dit keer worden er ook diverse workshops aangeboden waar kinderen met hun ouders aan kunnen deelnemen. Waar de week eerder startte bij een leeftijd vanaf 4 jaar is dit nu 0 jaar. Ouders kunnen zich gezamenlijk met hun kindje aanmelden voor Ouder & Kind Yoga, of Muziek op schoot.
“Ik ben keer op keer onder de indruk van de knutselkracht waarover kinderen beschikken. Hun creativiteit voeden met nieuwe skills, materialen en technieken is goud waard, en dat zie je terug in hun werk!”
– Marleen, docent
Ook voor 12 jaar en ouder
Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen, is de Cultuur Expeditieweek de moeite waard. Naast de workshops zijn er diverse films en voorstellingen geprogrammeerd die de donkere Decemberdagen extra bijzonder maken. Zo is de klassieker ‘Het Zwanenmeer’van Tsjaikovski, gedanst door het jonge gezelschap International European Ballet op 29 december, een highlight die zowel interessant is voor balletliefhebbers als nieuwkomers. Naast deze ‘grote’ is er nog een ‘grote’ te bewonderen; Wintersprookje wordt gespeeld op 2 januari en is gebaseerd op Shakespeare. Dé voorstelling om te bezoeken met de hele familie.
Het Cultuur Expeditieweek programma:
Vanaf vrijdag 19 december | meermaals te zien > film: ‘Wicked: For Good’ (zowel in NL als ENG)
Zondag 21 december | kidsworkshop tasjes drukken + voorstelling Monofoon (6+), kinderen gratis toegang
Woensdag 24 december | kidsfilm: ‘Kerst met Paw Patrol’
Maandag 29 december | Het jonge gezelschap International European Ballet danst het wereldberoemde meesterwerk: Het Zwanenmeer
Dinsdag 30 december, workshops voor kids > Ouder & Kind Yoga | Kinderyoga | Kerstlampjes keramieken | Muziekles | Muziek op schoot
Vrijdag 2 januari, workshops voor kids > Theaterles | Bouwen met vouwstenen | Musicalles | Creatief met kerstbomen | Leer programmeren | familievoorstelling: Wintersprookje (6+, kinderen gratis toegang)
Het volledige programma en de gehele agenda is te bekijken via www.indeklinker.nl
Locatie: De Klinker, Winschoten
Data: 19 december t/m 4 januari
De Cultuur Expeditieweek biedt een laagdrempelige manier om cultuur te ontdekken, nieuwe vaardigheden te leren, talenten en interesses te ontdekken.
Bron: Esther Bulder