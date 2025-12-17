Diamanten huwelijk voor echtpaar Vogel-Nuis: van Pinksterfeesten tot 60 jaar samen

BLIJHAM – Een bijzondere mijlpaal voor Kornelis Vogel (82) en Antje Folgerdina Nuis (80) uit Blijham: het echtpaar is vandaag zestig jaar getrouwd. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde kwam het diamanten paar persoonlijk feliciteren en overhandigde hen een ingelijste kopie van hun huwelijksakte.
Het liefdesverhaal begon in 1963 tijdens de Pinksterfeesten in Delfzijl. “Hij bracht mij die avond thuis,” vertelt mevrouw Vogel. “Ik op de fiets en hij op de brommer.” Voor de heer Vogel was het daarna nog niet voorbij, want hij moest nog door naar Uithuizen. “Dat ritje heb ik in die tijd heel vaak gemaakt,” zegt hij met een glimlach.
Na tweeënhalf jaar verkering stapte het stel in het huwelijksbootje. Mevrouw werkte bij kledingfabriek Grol in Nieuweschans. De heer begon zijn loopbaan bij een meelfabriek in Uithuizen, werkte korte tijd bij de melkfabriek in Bedum, ging in militaire dienst en was daarna chauffeur op een teerauto. Vervolgens was hij 38 jaar buschauffeur bij de GADO, tot aan zijn VUT.
Samen kregen zij twee zoons en een dochter. Voor de dochter was het jubileum extra bijzonder, want zij is vandaag jarig. “Wie kan nu zeggen dat de burgemeester op zijn verjaardag langskomt?” werd met een knipoog opgemerkt.
Het echtpaar is inmiddels trotse opa en oma van zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Van hun kinderen kregen zij een mooi cadeau: een vijfdaagse reis naar het Sauerland, begin december, die ze samen met familieleden maakten. “We hebben het ontzettend leuk gehad,” aldus het diamanten paar, dat met veel plezier terugkijkt op zestig jaar samen.
Foto’s: Jan Glazenburg