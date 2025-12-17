Echtpaar De Baat-Snijders 60 jaar getrouwd

BELLINGWOLDE – Pieter de Baat (79) en Leentje Snijders (79) uit Bellingwolde vieren vandaag hun diamanten huwelijk. Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde kwam het echtpaar feliciteren en verraste het echtpaar met een ingelijste kopie van hun huwelijksakte.

Beiden zijn in 1945 geboren in Klaaswaal. “Maar ik zeg het liefst dat ik in Numansdorp ben geboren,” vertelt zij. “Rond mijn geboorte was het een heftige tijd. De Duitsers hadden het gebied waar mijn ouders woonden onder water gezet, waardoor mijn ouders moesten vluchten van Numansdorp naar Klaaswaal. Moeder was toen zwanger van mij.”

Het stel kende elkaar al, maar tijdens de viering van het 400-jarig bestaan van Willemstad sloeg de vonk echt over. Mevrouw wilde graag dansen en vroeg of Pieter even haar ‘Beatles-jasje’ wilde vasthouden, een rood, kort ribfluwelen jasje zoals dat toen genoemd werd. Die avond veranderde alles. Toen zij later samen naar huis wandelden, bleek de veerpont niet meer te varen. Dankzij een vriend die een schipper kende, die bij de aanleg van de Haringvlietbrug werkte, werden zij ’s nachts ondanks enig protest toch naar de overkant gebracht.

Korte tijd later trouwde het stel in Numansdorp. Het echtpaar kreeg drie kinderen, twee zoons en een dochter, en later een kleindochter. Mevrouw werkte als modinette in een naaiatelier, de heer als constructiebankwerker bij een landbouwmechanisatiebedrijf. Later werkte hij op grote scheepswerven in Rotterdam en Amsterdam. Toen het werk daar minder werd, werd hij door zijn werkgever gedetacheerd bij een cementfabriek, waar hij tot aan zijn VUT bleef werken.

Het echtpaar besloot toen het leven een andere wending te geven. Tijdens vakanties in Drenthe groeide de wens om daar te gaan wonen. Tijdens een fietstocht door Stadskanaal en Westerwolde werden zij verliefd op deze streek, die hen deed denken aan de Hoeksche Waard, waar zij vandaan kwamen.

Na een mislukte poging, vanwege de aanwezigheid van asbest, om een boerderij in Alteveer te kopen, vonden zij hun plek aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Ze voelden zich daar direct thuis, mede dankzij de buurtgenoten, en woonden er 17 jaar. Drie jaar geleden verhuisden zij naar Bellingwolde, omdat het huis en erf te groot werden. Ook daar wonen zij met veel plezier.

Mevrouw is zeer creatief: zij naait haar eigen kleding en maakt decoraties voor de woning, wat duidelijk zichtbaar is in het interieur. Samen fietsen Pieter en Leentje graag; zo’n 50 kilometer per week. Veel boodschappen doen zij op de fiets, zelfs naar Winschoten.

Foto’s: Jan Glazenburg