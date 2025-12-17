Eerste Wintermarkt PrO Winschoten trekt veel bezoekers

WINSCHOTEN – De eerste Wintermarkt van Dollard College PrO Winschoten is dinsdag 9 december een groot succes geworden. Al vroeg in de ochtend hielpen leerlingen mee met het opbouwen van een tent, die later op de dag werd omgetoverd tot een sfeervolle markt vol zelfgemaakte producten.
De belangstelling was groot: ouders, leerlingen, buurtbewoners, oud-collega’s en andere geïnteresseerden kwamen in groten getale langs. Vooral het enveloppenspel, met gesponsorde prijzen van lokale ondernemers, bleek een publiekstrekker. Ook de versgebakken kniepertjes, handgemaakte kerstversieringen en broodjes hamburger vonden gretig aftrek.
De kerstman zorgde voor extra sfeer en ging met bezoekers op de foto, terwijl een bandje – met een leerling op drums – live muziek verzorgde. Op het plein brandde een grote vuurschaal, waardoor het ondanks de winterse temperaturen aangenaam bleef.
Aan het einde van de dag kon de organisatie een mooie opbrengst melden: € 2.200. Het bedrag wordt gebruikt voor uitstapjes en excursies voor de leerlingen van PrO Winschoten.
Bron en foto’s: Jos Begeman