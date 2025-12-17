Gezamenlijke afspraken woningaanbod Oldambt 2026

OLDAMBT – De woonomgeving binnen de gemeente Oldambt aantrekkelijk houden en verbeteren. Een passend woningaanbod voor nu en de toekomstige vraag. Dat zijn twee centrale ambities binnen de zogeheten prestatieafspraken Wonen in Oldambt voor het jaar 2026. Maandag 15 december 2025 zetten de betrokken organisaties – de gemeente Oldambt, woningcorporaties en huurdersorganisaties – hun handtekening onder het document.

Sociale huurwoningen

Een van de speerpunten in de afspraken betreft de realisatie van voldoende sociale huurwoningen. “Bij die categorie ligt ook het accent van de afspraken”, aldus verantwoordelijk wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt. “Dat lukt alleen wanneer je daar samen als betrokken partners de schouders onder zet.” Door intensief samen te werken op het gebied van nieuwbouw, renovatie, verbetering en sloop verwachten de betrokken organisaties dat dit mogelijk moet zijn.

Vroegsignalering

Engelkens benadrukt dat het bij de afspraken niet alleen gaat om de ‘harde cijfers, het aantal te realiseren woningen voor 2026’. Ze staan ook niet op zichzelf. “Deze afspraken kun je niet los zien van bijvoorbeeld de recent vastgestelde Woonzorgvisie Oldambt voor de komende jaren.”

De ‘menselijke maat’ is een belangrijk onderdeel van de afspraken. Daarmee doelt Engelkens onder meer op de zogeheten vroegsignalering bij bijvoorbeeld huurachterstand. “Daar richten we gezamenlijk meer de focus op. Op die manier willen we voorkomen dat de huurachterstand verder oploopt, wat kan leiden tot een problematische schuldsituatie.”

Verbeteren leefomgeving

Prettig wonen is afhankelijk van meerdere factoren. De afspraken zijn dan ook een set van maatregelen. Een fijne leefomgeving is een ander speerpunt in de afspraken. Net als sociale leefbaarheid, waarbij onderlinge betrokkenheid, veiligheid en het gevoel ‘erbij te horen’ een belangrijke rol spelen. Gemeente Oldambt en betrokken corporaties maken zich er gezamenlijk sterk voor bewonersinitiatieven waar mogelijk te ondersteunen. Te denken valt aan de inzet van wijkbeheerders en wijkschouwen (samen met de gemeenten en huurdersorganisaties etc.).

Huurdersbetrokkenheid

De ervaring van huurders is volgens Engelkens een belangrijke bron van informatie. “Huurders weten als geen ander wat er leeft in hun wijk of dorp. We willen hen dan ook zoveel mogelijk te betrekken bij de keuzes die corporaties en gemeente maken als het gaat om wonen.” Bijvoorbeeld het nauwer in contact brengen van huurdersvertegenwoordigers met wijkplatforms en dorpsverenigingen. Ook is het van het belang bewoners beter te betrekken bij renovatie- of nieuwbouwplannen.

Meerjaren

De wethouder is tevreden met de set van afspraken zoals die zijn gemaakt. “De gezamenlijke inzet werkt.” De invloed van de maatregelen sterkt zich vaak uit over een langere termijn. Dat vraagt om gericht beleid, dat niet vaak van de ene op de andere dag is geregeld en effect sorteert. ”Dat maakt dat we vanaf 2026 de jaarlijkse afspraken omzetten in meerjarenafspraken.”

De betrokken organisaties zijn de gemeente Oldambt, Woningcorporatie Acantus, Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Huurdersadviesgroep Groningen (HAG), Huurdersorganisatie Oldambt (HOO).

Bron: Gemeente Oldambt