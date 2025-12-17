Ingezonden artikel van PvdA Westerwolde n.a.v. mededelingen bij de raadsvergadering Westerwolde

SELLINGEN – Hieronder leest u een door Henk Brouwer (PvdA) ingezonden artikel.
Tijdens de raadsvergadering van 17 december j.l. heeft de fractie van de Partij van de Arbeid een verklaring afgegeven over het handelen van wethouder Wietze Potze en raadslid Wim Eilert.
De integrale tekst van de verklaring vindt u hier afgedrukt.
Verklaring fractie Partij van de Arbeid Westerwolde
Voorzitter, afgelopen dinsdag heeft het afscheid van onze wethouder Saskia Ebbers plaatsgevonden. Vanaf deze plek wil de fractie van de Partij van de Arbeid haar nogmaals en haar oprecht en hartelijk bedanken voor haar onverzettelijke drive politiek te bedrijven vanuit compassie en verbinding. Verbinding tussen politiek, beleid en samenleving. Saskia, voor je harde werk en de resultaten hiervan zullen we je over een aantal jaren nog dankbaar zijn. Het ga je goed.
De fractie heeft voorts in goed overleg en op aandringen van de coalitiegenoten, besloten geen vervanger aan te stellen voor wethouder Saskia Ebbers in het college. De reden hiervan is dat Saskia haar portefeuilles op orde heeft en vervanging extra kosten met zich meebrengt . En vervanging geen meerwaarde oplevert.
Voorzitter, voorts zijn wij dan ook verrast dat in onze Westerwoldse politiek een fenomeen van andere orde zich afspeelt. Op 14 november jl. heeft ons het bericht bereikt dat wethouder Potze en Wim Eilert een eigen partij op hebben gericht. Deze werkwijze en dit verhouden, keurt de fractie van de Partij van de Arbeid ten zeerste af. Deze zet ondermijnt de stabiliteit van onze fractie en partij, en werkt in de reinste zin van het woord ondermijnend ten opzichte van het algemeen en partijbelang: het kunnen garanderen van stabiel openbaar bestuur.
Voorzitter, de fractie van de Partij van de Arbeid voelt zich de facto niet meer vertegenwoordigd in het college en ziet dit ook zo. De facto is onze partij dan ook geen onderdeel meer van het college, ondanks de uitspraak van wethouder Potze en de heer Eilert “we blijven de PvdA trouw tot de verkiezingen”. In ons hart voorzitter, voelen we voor een motie van wantrouwen, maar de fractie zal niet aansturen op vervanging van wethouder Potze: een vervanger kost de inwoner geld en stabiel openbaar bestuur is hierbij niet gebaat.
Voorzitter, onze fractie blijft onze handtekening en de belofte naar de inwoner trouw: wij blijven staan voor de uitvoering van het coalitieakkoord. Zonder enige twijfel blijven wij eveneens een van de drie coalitiepartijen. Wij achten stabiel openbaar bestuur belangrijker dan persoonlijk belang. Want, voorzitter, samen halen we de eindstreep en blijven we het goede voorbeeld tonen: de fractie van de Partij van de Arbeid gaat wel samen voor Westerwolde.
Bron: Henk Brouwer