Inwoners van Vlagtwedde kiezen ontwerp 1 als winnaar van stemronde Boermarke 2

VLAGTWEDDE – Inwoners van Vlagtwedde konden van 8 tot en met 14 december stemmen op hun
favoriete ontwerp voor Boermarke 2. Het winnende ontwerp is bekend. Inwoners van Vlagtwedde kozen voor ontwerp 1. Dit plan kreeg 63% van de stemmen. In totaal stemden 287 inwoners. Dankzij hun keuze wordt Boermarke 2 een wijk die past bij de omgeving en bij de wensen van inwoners.
Wat is Boermarke 2?
Westerwolde heeft een grote behoefte aan nieuwe woningen. Volgens de Woonvisie zijn er de komende
jaren 441 extra woningen nodig in de gemeente. Boermarke 2 is een nieuwe woningbouwlocatie in
Vlagtwedde van ongeveer 70 woningen. Er komen sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en vrije kavels. Met deze ontwikkeling wil de gemeente inspelen op de groeiende vraag naar woningen en zorgen voor een groene en fijne omgeving waar jong en oud kunnen blijven wonen.
Wethouder Harm-Jan Kuper: “We zijn blij dat inwoners van Vlagtwedde hebben gestemd. Hun stem heeft
bepaald hoe Boermarke 2 eruit komt te zien. Samen realiseren we een groene, duurzame wijk die aansluit
bij onze woonvisie en de uitgangspunten vanuit de buurt. Dit is een mooi voorbeeld van samen bouwen aan Westerwolde.”
Het winnende ontwerp
Ontwerp 1 wordt een groene wijk met woningen voor starters, gezinnen en senioren. De woningen krijgen een landelijke uitstraling. In de buurt komt onder andere een buurtschuur. Hier kunnen inwoners samen activiteiten ondernemen en voorzieningen delen. Ook komt er een woonschuur met rug-aan-rugwoningen. Verder komen er groene wandelroutes, speelplekken en een sportlint. De wijk krijgt groene randen en ligt tussen een berkenbos en waterpartijen.
Ontwerp 1 kunt u bekijken op de website van de gemeente: Boermarke 2 – ontwerp 1 | Gemeente Westerwolde.
Hoe gaat het verder met Boermarke 2?
Begin 2026 wordt de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar gesloten. De komende
maanden werkt de ontwikkelaar het winnende ontwerp uit tot een definitief plan. Daarna volgt de aanpassing van het omgevingsplan, waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Daarna starten de
bouwwerkzaamheden voor Boermarke 2.
Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven hoe Boermarke 2 zich verder ontwikkelt? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via
www.westerwolde.nl/boermarke2
Bron: Gemeente Westerwolde