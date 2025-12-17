DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Hoewel hij beweert al lange tijd in Duitsland te wonen, heeft een 43-jarige man uit Weener zijn rijbewijs niet laten omzetten. Omdat het rijbewijs oorspronkelijk in India is afgegeven, vervalt het zes maanden nadat de houder zich permanent in Duitsland heeft gevestigd. De man, die op 16 december 2025 rond 21:40 uur op de rondweg werd aangehouden, reed dus op de openbare weg zonder geldig rijbewijs, wat zal leiden tot een aanklacht wegens rijden zonder rijbewijs. Het is belangrijk om te weten dat rijbewijzen die zijn afgegeven in landen buiten de EU na zes maanden vervallen als de houder zich permanent in Duitsland vestigt. Een verlenging van de omzetting tot één jaar kan worden aangevraagd als kan worden aangetoond dat er nog geen permanente vestiging is.
Papenburg
Gisteren is tussen 15.10 en 15.30 uur op de parkeerplaats van Kaufland aan de Deverweg in Papenburg een geparkeerde zwarte BMW 318d aangereden. De schade wordt op 2.000 euro geschat. De veroorzaker is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 9260.
Om tien over twaalf vannacht is brand in de keuken van een woning aan de Am Stadion in Papenburg ontstaan. De brand, die woedde in een warmwaterboiler in een keukenblok, werd door de 47 jarige bewoonster geblust. Zij raakte daarbij gewond en werd voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De schade aan de keuken wordt geschat op 10.000/15.000 euro.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland