Na rode loper nu opruimen: einde voor Modehuis Röben

WINSCHOTEN – Afgelopen zaterdag was Modehuis Röben voor het laatst open. Met een rode loper namen vaste klanten afscheid van de winkel, die na 130 jaar definitief sluit. Inmiddels wordt de zaak in de Langestraat leeggehaald en opgeruimd.
“Zaterdag voelde als een echte afsluiting,” zegt eigenaar Felix Röben. “Nu zijn we vooral bezig met afronden en afscheid nemen van alles wat hier jarenlang heeft gestaan.”
De laatste open dag was volgens Röben bijzonder. “Mensen bleven lang staan, deelden herinneringen en kwamen speciaal langs om gedag te zeggen.”
Het besluit om te stoppen volgde nadat een projectontwikkelaar interesse toonde in het pand. Per 1 januari verhuizen Felix en Jacqueline Röben naar het Oostenrijkse Linz. Het pand krijgt een nieuwe bestemming, met appartementen boven en ruimte voor een nieuwe ondernemer beneden.
Malou Vos