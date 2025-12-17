NPG-subsidie van 4.5 miljoen euro voor de revitalisering van bedrijventerrein De Rensel in Winschoten toegekend

OLDAMBT – Het oudste, maar niet het fraaiste bedrijventerrein van Winschoten. Dat stempel drukte geruime tijd op bedrijventerrein De Rensel. Tot voor kort. Een jaar geleden nam de gemeente Oldambt het initiatief om samen met de lokale ondernemers de schouders te zetten onder een concreet plan van aanpak en verbetering. In die periode is een solide basis voor samenwerking gelegd tussen gemeente en ondernemers. Met als tastbaar resultaat de toegekende subsidie vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) van 4.5 miljoen euro.

Wethouder Erich Wünker van Oldambt is in zijn nopjes met de toekenning. “Dit is prachtig nieuws. Voor de gemeente Oldambt, maar vooral voor de lokale ondernemers. Het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in elkaar leren kennen en het ophalen van ideeën voor De Rensel. Dat lukt alleen door de grote betrokkenheid vanuit de ondernemers. En die is er, zo blijkt. Het is een bedrijventerrein dat zeker een impuls kan gebruiken. Maar ook één met veel potentie.” De gemeente draagt zelf ook bij aan de revitalisering van het terrein.

Dat laatste onderstreept accountmanager Kees de Vries van de gemeente Oldambt. “We hebben eerst veel energie gestoken in het inventariseren van problemen én mogelijkheden.” Elkaar ontmoeten was daarbij een rode draad, aldus De Vries. “Er is een aantal bijeenkomsten geweest, op locatie, dus bij één van de Rensel-bedrijven zelf. Met aansluitend een rondleiding bij het bedrijf. Zoals bij Ziegler, Zaadhof Cartonnage, Van Vliet, Folkers Rijopleiding en de Koopjesdrogist. Dat zijn lokale bedrijven met een regionale tot internationale uitstraling.”

Vertrouwen en respect

De NPG-aanvraag kwam mede tot stand door de inzet en bijdrage van de ondernemers. Karin Broekman, productiedirecteur Van Vliet, is één van hen. Zij is blij met het initiatief van de gemeente: “We worden actief betrokken bij de ontwikkeling van De Rensel. Het is echt een samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. Een samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Daar zijn we erg blij mee.”

Ondernemend Rensel

Vanaf 2030 zijn bedrijventerreinen volgens landelijke wetgeving verplicht te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Zoals een Verenigd bedrijfsleven. Tegelijk een van de pijlers onder de NPG-subsidie. Met de realisatie deze week van de bedrijfsvereniging Ondernemend Rensel lopen de lokale ondernemers op de zaken vooruit. In positieve zin, aldus De Vries. “Die wens om te komen tot de vereniging komt voort uit een collectief gevoel vanuit de ondernemers zelf.”

Veiligheid

Gemeente en ondernemers kunnen met de NPG-gelden verder aan de slag. Uit de gesprekken en een enquête kwam een aantal thema’s naar voren, dat prioriteit heeft bij de lokale ondernemers op De Rensel. Kees de Vries: “Zo wordt geld vrijgemaakt voor Vergroening. Een soortgelijk bedrag gaat naar Energie en Klimaat.” Veiligheid is een ander speerpunt voor de ondernemers, waaronder de herinrichting van de Industrieweg. “Herinrichting van kavels is een ander thema. Bijvoorbeeld om extra ruimte te maken voor lokale groei. Dan wel meedenken en het stimuleren van lokale bedrijven die met het oog op toekomstige groei willen verhuizen naar elders binnen Oldambt of daarbuiten.”

Bron: Gemeente Oldambt