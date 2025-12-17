Pekela ondertekent prestatieafspraken 2026 met Acantus

PEKELA – Donderdag 11 december zijn tussen de gemeente Pekela en Acantus duidelijke afspraken gemaakt voor het komende jaar. Samen gaan ze aan de slag om meer goede huurwoningen te realiseren, nieuwe projecten op te starten, woningen te verduurzamen en de wijken prettiger en veiliger te maken.
Een paar highlights uit de afspraken:
• Ze starten met de bouw van 30 nieuwe woningen aan de Rozenhof in Oude Pekela
• Ruim 170 woningen worden verduurzaamd en verbeterd
• Ze werken samen verder aan de visie Thuus in Nij Pekel
Meer informatie over de afspraken vindt u HIER.
Bron: Gemeente Pekela