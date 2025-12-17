Pekelders kunnen afval gratis storten

NIEUWE PEKELA – In de drie laatste dagen van het jaar is de milieustraat in Pekela vaker én gratis open. Zo kun je makkelijk je afval wegbrengen en het jaar opgeruimd afsluiten:
-Maandag 29 december 08.00 – 15.45 uur
-Dinsdag 30 december 08.00 – 15.45 uur
-Woensdag 31 december 08.00 – 11.45 uur
Let op:
Voor toegang tot de milieustraat heb je een afvalpas nodig. Werkt je afvalpas niet meer of ben je deze kwijt? Neem dan contact op met Omrin via 0900-2100215 of ga naar de Omrin Afvalapp om een nieuwe pas aan te vragen.
Om te voorkomen dat er vuurwerk in de ondergrondse en bovengrondse containers wordt gegooid, zijn deze containers rond de jaarwisseling (van dinsdag 30 december 2025 middernacht tot donderdag 1 januari 2026 12.00 uur) gesloten
Vrijdag 2 januari is de milieustraat gesloten
Zaterdag 3 januari is de milieustraat weer zoals normaal geopend van 08.00 – 11.45 uur
Heb je nog afval dat je vóór het nieuwe jaar kwijt wilt? Maak dan gebruik van deze extra ruime openingstijden en breng je afval gratis weg naar de milieustraat.
Bron: Gemeente Pekela