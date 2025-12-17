Sloeproeivereniging Delfzijl blikt terug op succesvol 2025

DELFZIJL – Sloeproeivereniging Delfzijl kan met tevredenheid terugkijken op het roeiseizoen 2025. Met een mooie vijfde plaats in de tweede klasse werd een solide en succesvol seizoen afgesloten.
Absolute hoogtepunten waren de deelname aan de roeirace Harlingen–Terschelling en de prestigieuze Great River Race in Londen. Deze internationale ervaring is zo goed bevallen dat de vereniging ook in 2026 van plan is een roeirace elders in Europa te bezoeken.
In 2025 nam de vereniging aan de meeste wedstrijden deel met een gemixt dames- en herenteam. Voor het komende seizoen hoopt men op nieuwe leden, zodat er weer met volledige dames- en herenteams geroeid kan worden.
Daarnaast is de vereniging druk bezig met het zoeken naar vervanging voor de 68 jaar oude roeisloep Nou-En. De aanschaf van een nieuwe sloep vormt een flinke financiële uitdaging. Geïnteresseerde sponsoren worden dan ook van harte uitgenodigd om zich te melden.
Tijdens de winterperiode wordt er volop doorgetraind, zodat de roeiers goed voorbereid aan de eerste wedstrijden van 2026 kunnen beginnen. Wie interesse heeft, is welkom om zich aan te melden als nieuw lid of om enkele keren mee te roeien en kennis te maken met de sport. In de winter trainen we op zondagochtend om 9:00 vanuit de haven van Delfzijl. Aanmelden kan via facebook of secretaris@sloeproeiverenigingdelfzijl.nl
Tot slot wil Sloeproeivereniging Delfzijl alle sponsoren, vrijwilligers en het thuisfront hartelijk bedanken voor hun steun en inzet. De sponsoren zijn: Sendo Shipping, Inland Terminal Group, Groningen Seaports, DEKC Maritime, Propeller Service Delfzijl, Heuvelman Ibis, INQAR Dallinga Delfzijl, Wijnne Barends, Bos Maritiem, Hijsspecialist.nl en Koops Grondmechanica.
Bron/foto’s: Jannes Kamphuis, Sloeproeivereniging Delfzijl