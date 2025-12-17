Stadskanaal presenteert toekomstplannen met Bidbook Dideldom

STADSKANAAL – Waar vroeger Philips werkte, turf werd gewonnen en veen ontgonnen, begint nu een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Stadskanaal en de regio. Vandaag heeft burgemeester Klaas Sloots op het terrein van Makeport Mercurius het Bidbook Dideldom overhandigd aan Jakob Klompien, kwartiermaker van de Economische Agenda van Nij Begun.
Het Bidbook laat zien wat Stadskanaal met de ontwikkeling van Dideldom te bieden heeft voor de regio: een levendige, duurzame plek waar leren, werken, wonen en ontmoeten elkaar versterken, en waar iedereen trots op kan zijn. Burgemeester Klaas Sloots: “Dideldom is een bijzondere locatie met een mix van verleden en toekomst. Hier zat Philips, en nu ontstaat een gebied dat leerlingen, studenten, bedrijven en inwoners met elkaar verbindt. Ons Bidbook nodigt de Economische Agenda van Nij Begun uit om samen te investeren in een toekomst vol kansen voor inwoners, de jeugd en het bedrijfsleven”.
Het Bidbook Dideldom is tot stand gekomen door een gezamenlijke inzet vanuit inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid. Vanaf het begin hebben zij samen nagedacht over de kansen en mogelijkheden die in het Bidbook staan. Ook sluit het Bidbook aan op het toekomstperspectief Stadskanaal 2025-2050 dat onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. Gemeente Stadskanaal zet hiermee verder
koers richting een sterke, duurzame en aantrekkelijke verbinding met de regio.
Burgemeester Sloots: “En met de komst van de Nedersaksenlijn en het nieuwe station wordt Stadskanaal weer rechtstreeks verbonden met Groningen, Drenthe, Twente en de rest van Nederland. Het OV-knooppunt op Dideldom wordt niet zomaar een halteplaats, maar de toegangspoort naar de gehele regio. Daarnaast is hier al Makeport Mercurius, waar onderwijs en bedrijven samenwerken. Dit vormt
een sterke basis waar we verder op willen bouwen door Dideldom verder te ontwikkelen.”
Bron: Gemeente Stadskanaal