Start computercursus Bibliotheek Ter Apel en Vlagtwedde

VLAGTWEDDE, TER APEL – Kun je wel wat hulp gebruiken met je computer? Doe dan mee met de cursus Klik & Tik. Ze starten op 12 januari om 14.30 uur in de bibliotheek van Ter Apel en op dinsdag 3 februari om 15.30 uur in de bibliotheek van Vlagtwedde.
Met het computerprogramma Klik & Tik leer je op een makkelijke manier omgaan met de computer, het internet en sociale media. Zo leer je in stapjes digitale basisvaardigheden. Dus een computer of tablet aan- en uitzetten, omgaan met de muis, klikken, slepen, scrollen. Daarna ga je het internet op. Om websites te zoeken, iets te kopen, een reisje te boeken of foto’s te uploaden.
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. De cursus is voor iedereen die hier geen ervaring mee heeft. Meedoen is gratis, ook als je geen lid van de bibliotheek bent.
Wil je meedoen stuur een mail naar Harma de Roo: h.deroo@biblionetgroningen.nl of meld je aan via de balie van de bibliotheek.
Bron: Harma de Roo