Tebezo Waterbouw en Nautische Dienstverlening gaat beschoeiing van het Pekelder Hoofddiep vervangen

PEKELA – Tebezo Waterbouw en Nautische Dienstverlening uit Genemuiden gaat in opdracht van de gemeente Pekela de beschoeiing van het Pekelder Hoofddiep vervangen. Met de klus is een bedrag van circa zes miljoen euro gemoeid.
De huidige beschoeiing is op veel plekken in slechte staat. In het kader van het project Pekelder Hoofddiep 2040 komt er een nieuwe kunststof beschoeiing met houten horizontale dwarsbalken. In hetzelfde project is in samenwerking met de Dorpscoöperatie Pekela ook de vervanging en renovatie van de bruggen opgenomen.
In verband met de vervanging van de beschoeiing moet er ook een aantal bomen langs het diep worden gekapt. Voor de gekapte bomen worden nieuwe bomen aangeplant.
De werkzaamheden beginnen eind februari/ begin maart in Boven Pekela en gaan zo’n vier jaar duren.
Bron: Gemeente Pekela