Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 17 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN EEN DRUP REGEN | KOUDER WEER OP KOMST

De meeste tijd zal het vandaag bewolkt en nogal grijs zijn, en in de loop van de ochtend en vanmiddag kan er zo plaatselijk eens een drup regen of motregen vallen. Maar meestal is het droog en het is ook redelijk zacht met een temperatuur die stijgt van 6 naar 9 graden en een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Vanavond en vannacht is er maar weinig verandering al neemt de wind vannacht iets toe. Morgen komt er ook windkracht 3 tot 4 te staan en bij vlagen windkracht 5. Het is ook bewolkt en er komt een front over West- en Noord-Nederland te liggen. Vooral in de ochtend valt er daardoor bij ons wat regen, in de loop van de middag wordt het droger. Maximum morgen rond 8 graden en een zuidenwind. Later op de dag is het meest droog maar in de nacht van vrijdag en vrijdagochtend is er weer meer kans op wat regen.