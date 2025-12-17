Uitslag Vlagtwedder eindejaarskalender

VLAGTWEDDE – Dagelijks houden wij u op de hoogte houden van de winnende nummers bij de Vlagtwedder eindejaarskalender.
Ook dit jaar waren bij de winkeliers in Vlagtwedde weer de inmiddels beruchte decemberkalenders te koop. Hiervoor was veel belangstelling, alle 1.000 kalenders zijn verkocht! Diegenen die in het bezit van een kalender zijn maken 24 dagen kans op mooie prijzen. Achter de gesloten vakjes staan unieke lotnummers. Komt dit nummer overeen met het op die dag getrokken lotnummer dan heeft u een prijs. Deze kan bij de desbetreffende winkelier worden afgehaald. Op 24 december (vakje 24) worden er echter drie lotnummers getrokken. Deze drie lotnummers winnen de hoofdprijzen van 500, 250 en 100 euro.
De deelnemende winkeliers zijn:
Bij Thijs dranken speciaal zaak
Frey Oogzorg
Jumbo
DA drogisterij Westerwolde
Pand 5 mode
Primera
Van Hoorn dierenspeciaalzaak
Bloemen en kadoboetiek Agnes Fleur
Arjan Borgers tweewielers
Blokker/Top 1 Toys
Bakkerij Frans
&Joy kapsalon voor hem en haar
Welkoop
Gek Op Wol
Restaria Westerwolde
De opbrengst van de kalenders wordt besteed aan een lokaal goed doel.
De trekking is ’s avonds live te volgen via de Facebookpagina van Winkeliersgroep Vlagtwedde. In de winkels van de deelnemende winkeliers komt een lijst te hangen met daarop de getrokken lotnummers. Ook worden de nummers bekend gemaakt op www.westerwoldeactueel.nl . Zo kan iedereen die geen Facebook heeft ook zien op welke lotnummers een prijs is gevallen
Lotnummer 1 december: 434 Boodschappentas ter waarde van 50 euro bij Jumbo Vlagtwedde
Lotnummer 2 december: 645 Zonnebril ter waarde van 50 euro bij Frey Oogzorg
Lotnummer 3 december: 557 Welnesspakket ter waarde van 50 euro bij Drogisterij Westerwolde
Lotnummer 4 december: 190 Cadeaubon van 50 euro van Bij Thijs
Lotnummer 5 december: 796 Vogeldrinkschaal van Van Hoorn dierenspeciaalzaak
Lotnummer 6 december: 885 Cadeaubon van 50 euro van Welkoop
Lotnummer 7 december: 806 Primera keuze cadeau ter waarde van 50 euro
Lotnummer 8 december: 45 Waardebon van 50 euro van Bakkerij Frans
Lotnummer 9 december: 137 Waardebon van 50 euro van Bloemen en kadoboetiek Agnes Fleur
Lotnummer 10 december: 95 Waardebon van 50 euro van Arjan Borgers tweewielers
Lotnummer 11 december: 232 Waardebon van 50 euro van Blokker/Top1 Toys
Lotnummer 12 december: 614 Waardebon van 50 euro van Pand 5 mode
Lotnummer 13 december: 972 Waardebon van Gek Op Wol
Lotnummer 14 december: 824 Verrassingspakket ter waarde van 50 euro &Joy kapsalon voor hem en haar
Lotnummer 15 december: 110 Vogelvoederpakket ter waarde van 50 euro bij Welkoop Vlagtwedde
Lotnummer 16 december: 882 Waardebon van 50 euro van Restaria Westerwolde
Lotnummer 17 december: 965 Boodschappentas ter waarde van 50 euro bij Jumbo Vlagtwedde
Lotnummer 18 december:
Lotnummer 19 december:
Lotnummer 20 december:
Lotnummer 21 december:
Lotnummer 22 december:
Lotnummer 23 december:
Lotnummer 24 december:
Op 24 december worden drie hoofdprijzen getrokken.
100 euro op lotnummer
250 euro op lotnummer
500 euro op lotnummer