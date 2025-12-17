Unieke gezamenlijke plek voor bibliotheek en museum opent deuren voor inwoners

STADSKANAAL – Vanmorgen konden inwoners van Stadskanaal voor het eerst binnenlopen in een unieke gezamenlijke locatie van Bibliotheek Stadskanaal en Museum van de Streek aan de Continentenlaan. Voor het eerst delen beide organisaties hier één publieksruimte, waarin lezen, leren, ontdekken en verhalen een plek hebben gekregen.
Tijdens een Open Huis maakten bezoekers kennis met de vernieuwde inrichting. Wethouder Egbert Hofstra noemde de nieuwe locatie een grote aanwinst voor Stadskanaal en de regio. “Het is echt een huiskamer van het centrum van Stadskanaal geworden. Een mooi gelukte samenvoeging en prachtige kruisbestuiving tussen het museum en de bibliotheek”, aldus Hofstra. Een bezoeker die zijn boeken kwam terugbrengen was ook onder de indruk: “Het is echt heel anders dan hoe het hiervoor was.”
Gister, vandaag en morgen
De nieuwe locatie markeert een volgende stap in de samenwerking tussen bibliotheek en museum. Bezoekers kunnen hier terecht voor boeken, exposities en activiteiten, maar ook om elkaar te ontmoeten en zich te verdiepen in verhalen uit de Kanaalstreek. Het verleden krijgt hier betekenis in het heden, met ruimte voor nieuwe verhalen.
Het Open Huis was bedoeld als een laagdrempelige kennismaking. Inwoners konden vrij binnenlopen en ervaren hoe deze plek uitnodigt om te blijven, terug te komen en zich verbonden te voelen met de omgeving.
Bron: Biblionet