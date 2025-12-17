Veiligheidsmonitor brengt criminaliteit in Groningen in beeld

GRONINGEN – Sinds 17 december is de nieuwe Veiligheidsmonitor live. Het online dashboard biedt een compleet cijferoverzicht van ondermijnende criminaliteit en andere geregistreerde misdrijven in de provincie Groningen, uitgesplitst per gemeente en teruggaand tot 2012.
Criminaliteit houdt zich niet aan provincie- of landsgrenzen. Ook in onze provincie zijn er voorbeelden waarbij criminelen – de zogenoemde onderwereld – gebruikmaken van diensten van de samenleving en overheden, de bovenwereld, om er financieel voordeel uit te halen. Deze verwevenheid vormt een ernstige bedreiging voor zowel de samenleving als het openbaar bestuur.
Als provincie verstrekken wij subsidies en vergunningen en geven wij opdrachten aan derden. Daarbij bestaat het risico dat deze terechtkomen bij criminele (rechts)personen die ze misbruiken voor illegale activiteiten. Het verzamelen en beschikbaar stellen van cijfers ondersteunt de provincie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en biedt daarnaast waardevolle inzichten voor andere geïnteresseerden.
Data
De cijfers geven inzicht in ondermijnende criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel, milieucriminaliteit en bedreigingen van het openbaar bestuur. Maar ook in overige geregistreerde misdrijven, waaronder zedendelicten, geweld, berovingen, overvallen en discriminatie. De Veiligheidsmonitor laat zien waar deze delicten voorkomen, hoe vaak dat gebeurt, welke trends zichtbaar zijn en hoe de situatie in Groningen zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.
Naast data per gemeente bevat de Veiligheidsmonitor ook cijfers over het aantal geregistreerde delicten in alle twaalf provincies, teruggaand tot 2012. Cijfers en trends worden vergeleken tussen Groninger gemeenten onderling en tussen de provincie Groningen en de overige provincies. De gegevens zijn gebaseerd op openbaar beschikbare, door de politie geregistreerde cijfers.
Staat van Groningen
De Veiligheidsmonitor is een nieuw ‘hoofdstuk’ van De Staat van Groningen, een website met data over de provinciale beleidsterreinen. Van de verschillende onderwerpen is te zien hoe de uitvoering of de situatie van deze beleidsthema’s ervoor staat. Overzichtelijk op één plek, zodat de informatie makkelijk te vinden is.
Bron: Provincie Groningen