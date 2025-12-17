Wie wordt de Knoalster van het Jaar 2025? Stemmen op de kandidaten kan tot en met woensdag 31 december

STADSKANAAL – Wie wordt de Knoalster van het Jaar 2025? De verkiezing wordt voor de negende keer georganiseerd door de redacteur van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en de gemeente Stadskanaal.
Wie neemt over een paar weken het stokje over van tegelzetter/kunstenaar Pascal Bunk uit Stadskanaal?
De lezers van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant konden in de afgelopen weken kandidaten aanmelden voor de verkiezing Knoalster van het Jaar. Vervolgens heeft de jury onder leiding van Theo Euverman vijf kandidaten geselecteerd voor de finale. Voor de eerste keer is een duo genomineerd.
De genomineerden zijn in alfabetische volgorde Gerard Blok uit Stadskanaal, Eveline Dobber uit Stadskanaal, Mergime Ferizi/Isabella Nassy uit Stadskanaal, Erik Roelfsema uit Alteveer en Grieta Vosselman uit Stadskanaal.
Hoe nu verder?
De lezers van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant kunnen via de QR-code op de verkiezingspagina en via de website en de Facebookpagina van de Kanaalstreek stemmen op hun favoriete kandidaat.
Stemmen kan tot en met woensdag 31 december 2025. Let op! Er kan slechts één keer worden gestemd!
Onder de stemmers wordt een heerlijke attentie verloot, die is aangeboden door Marjan ten Seldam van de chocoladewinkel Lekker Anderz Puur Genieten in Stadskanaal.
Ook de vakjury komt begin januari bij elkaar om te stemmen. De klassementen van de lezers en van de jury bepalen de eindstand van de verkiezing.
Als twee of meer kandidaten op de gedeelde eerste plaats eindigen, dan is de uitslag van de publieksjury doorslaggevend.
Notaris Bep Bergman van Dijkstra Jansen Bergman in Stadskanaal houdt een oogje in het zeil.
De uitslag wordt dinsdag 6 januari door burgemeester Klaas Sloots bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Stadskanaal in Theater Geert Teis.
De finalisten krijgen in ieder geval een certificaat ‘genomineerd’, een attentie van de chocoladewinkel Lekker Anderz Puur Genieten in Stadskanaal en een boeket bloemen.
De hoofdprijs is wederom aangeboden door Raimond Luitjens van Juwelier Luitjens in Musselkanaal.
Stemmen kan via:
https://qlic.it/1532997
https://qualifio.kanaalstreek.nl/quiz/1532997_915/Knoalster-van-het-Jaar-2025.html
Bron en foto: Paul Abrahams