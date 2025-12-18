70% score kloksimultaan dammen, “meesterlijke” prestatie MF Jakob Pronk

WINSCHOTEN – Traditiegetrouw wordt het jaar bij Damclub Winschoten afgesloten met een sneldamtoernooi, echter dit jaar is gekozen voor een kloksimultaan dammen, gegeven door clubkampioen MF Jakob Pronk uit Winschoten.
Van de 25 senioren gaven 16 leden acte de préséance en schoven woensdagavond 17 december achter de borden, waarbij een speeltempo van “Fischer 40 basisminuten + 1 minuut bonus per zet” werd gehanteerd. Vooraf werd nog even de belangrijkste wedstrijdvoorwaarde toegelicht: bij twee schijven achterstand, zonder compensatie, gold capitulatie. Dit in navolging van de wereldrecordpoging kloksimultaan dammen van GMI Wouter Sipma op zondag 12 oktober in de studio van RTV Drenthe. Jakob won tegen achtereenvolgens Sietze Rops, Anne Snoey, Anke Sijbesma, Haykaram Zhamkochyan, Jilje Scheeringa, Geert Lubberink en Janick Lanting. Met Matthijs Breugem, Sten Doddema, Ben Haan, Han Tuenter, Jan Starke, Martin Viel en Rob Knevel kwam Jakob remise overeen. Antoon Niemeijer won door tijdsoverschrijding van Jakob. (Dit overkwam Wouter Sipma trouwens ook). Met bovengenoemde uitslagen kwam Jakob tot een uitstekende 70% score. Deze prestatie werd door Damclub Winschoten beloond met een tegoedbon van de bekende damboekshop van MF Andrew Tjon A Jon en uitgereikt door voorzitter Janick Lanting. Deze kloksimultaan werd door iedereen positief ontvangen en zal in de toekomst zeker navolging vinden.
MF Jakob Pronk
De titel FMJD-meester wordt in de damsport toegekend door de Fédération Mondiale du Jeu de Dames oftewel de Werelddambond. Sinds “Salou Open”, in mei dit jaar, mag Jakob Pronk zich “Meester dammer” van de Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD) noemen.
Wel met de volgende restrictie: De FMJD toernooien, met in totaal minimaal 30 partijen, dienen voldoende FMJD-(groot) meesters aan deel te nemen. Vervolgens dient de betreffende speler minimaal een + 2 score te behalen in alle toernooien.
Bron en foto’s: Geert Lubberink