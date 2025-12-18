Chanoeka in Bourtange, ondanks aanslag in Sydney, gevierd: “Juist nu moet het licht schijnen”

BOURTANGE – In vestingdorp Bourtange is vandaag Chanoeka gevierd. De viering werd georganiseerd door oud-predikant Kees Lavooij uit Appingedam, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Synagoge in Bourtange. De bijeenkomst vond ondanks het nieuws over een dodelijke aanslag tijdens een Chanoekaviering op Bondi Beach in Sydney plaats.
Bij die aanslag op het Joods festival openden twee schutters het vuur op de aanwezige bezoekers. Vijftien mensen, onder wie een kind, kwamen om het leven en tientallen bezoekers raakten gewond. Eén van de daders werd ter plekke gedood, de andere raakte gewond.
Volgens opperrabbijn Binyomin Jacobs mocht de aanslag geen reden zijn om de Chanoekaviering in Bourtange af te gelasten. “Juist nu, in deze moeilijke tijd, moet het licht schijnen,” aldus Jacobs. Onder politiebegeleiding reisde hij naar Bourtange om bij de viering aanwezig te zijn.
Na het middaggebed in de synagoge (sjoel) staken opperrabbijn Jacobs en burgemeester Jaap Velema op het Marktplein vijf olielampjes van de chanoekia, de negenarmige kandelaar, aan.
Dit jaar wordt Chanoeka voor de 36e keer in Bourtange gevierd, waarvan maar liefst 33 keer met de aanwezigheid van opperrabbijn Jacobs. Bourtange beschikt nog over een historische synagoge (sjoel) en sinds 1990 is de Vereniging Vrienden der Synagoge hier actief. De vereniging dreigde enige tijd geleden te verdwijnen door een tekort aan bestuursleden, maar na een oproep van voormalig voorzitter Willem Fokkens meldden zich nieuwe vrijwilligers.
Chanoeka herinnert aan de opstand van een kleine Joodse verzetsgroep tegen de Griekse overheerser, ruim anderhalve eeuw voor onze jaartelling. Na de herovering en reiniging van de tempel bleek er slechts genoeg zuivere olie te zijn om de kandelaar één dag te laten branden. Het wonder was dat deze olie uiteindelijk acht dagen bleef branden, precies lang genoeg om nieuwe olie te bereiden.
Na afloop van de toespraken verzamelden de aanwezigen zich om samen na te praten. Daarbij werden soefganiot gegeten, een soort Berlijnse bollen die traditioneel bij Chanoeka horen. Joden, christenen en andere belangstellenden wensten elkaar daar een Chag Sameach toe: een vrolijke feestdag.
Foto’s: Malou Vos