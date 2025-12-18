Drakentemmers award voor JEP Veendam

VEENDAM – Vanmorgen is in aanwezigheid van wethouder Ans Grimbergen de Drakentemmers award uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gezondheidscentrum Lloyd`s Terras (GCLT) in Veendam.
De Drakentemmers award is een landelijke award en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die bijzondere prestaties heeft bereikt in trauma hulpverlening
JEP Veendam ontvangt de Award omdat ze de keuze maakte gedragswetenschappers vanuit de tweede lijn naar voren te brengen als eerste ingang bij jeugdhulp vragen van ouders. Hierdoor worden eerder betere keuzes gemaakt waardoor trauma s worden voorkomen `We doen het vaker ineens goed waardoor bijvoorbeeld aantal uithuisplaatsingen worden voorkomen`. Maar ook wordt trauma eerder herkend en behandeld voordat het levens van kinderen verder beschadigt.
JEP Veendam werd onlangs tijdens een landelijke bijeenkomst in Roden officieel benoemd tot Koploper van het Actie Leer Netwerk door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De benoeming betekent dat de manier waarop in Veendam de jeugdhulp wordt georganiseerd, geldt als voorbeeld voor andere regio’s in Nederland. Het is een erkenning voor de innovatieve en samenwerkingsgerichte aanpak die JEP Veendam de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Tijdens de bijeenkomst vertelden Nienke Kuiper en Gwen Birza hoe JEP Veendam in de praktijk werkt en hoe samenwerking en vernieuwing leiden tot snellere en betere jeugdhulp.
Het Koplopernetwerk is een landelijk samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en overheden. Gezamenlijk zetten zij zich in voor vernieuwing en voor het aanpakken van het personeelstekort in de zorg en jeugdhulp.
JEP is een samenwerking tussen bekende jeugdhulp partijen in Veendam. Samen organiseren ze de ambulante jeugdhulp in Veendam. Meer info op https://jepveendam.nl/
Bron/foto’s: Peter Panneman