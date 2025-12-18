Gemeente Westerwolde, woningcorporatie Acantus en huurdersorganisatie HBW vernieuwen prestatieafspraken

WESTERWOLDE – De prestatieafspraken van 2024-2028 zijn vernieuwd. De afspraken voor 2026 zorgen ervoor dat de uitvoering doorgaat en dat er ruimte blijft om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Samen werken aan wonen
In de prestatieafspraken staat hoe gemeente Westerwolde, Acantus en HBW de komende jaren
samenwerken aan sociale huurwoningen. Er is aandacht voor het vergroten, vernieuwen en verduurzamen
van de woningvoorraad en voor de energietransitie. In de vernieuwde prestatieafspraken staat hoe de drie partijen zich blijven inzetten voor goede volkshuisvesting op vijf thema’s:
- Beschikbaarheid: voldoende sociale huurwoningen.
- Betaalbaarheid: sociale huur blijft betaalbaar.
- Duurzaamheid: sociale huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt.
- Leefbaarheid: buurten zijn schoon, veilig en goed onderhouden.
- Wonen en zorg: goede oplossingen voor huurders die zorg nodig hebben
Meer sociale huurwoningen in Westerwolde
Naast de vijf thema’s werken de betrokken partijen aan het vergroten van het aanbod sociale huurwoningen in Westerwolde. Er komen ongeveer 125 extra woningen bij. Een deel daarvan is al gerealiseerd en bewoond. Deze uitbreiding is een belangrijke stap om beter aan de vraag naar betaalbare huurwoningen te voldoen.
De basis blijft hetzelfde, maar voor 2026 zijn afspraken aangepast op basis van voortgang en nieuwe
inzichten. Meerdere afspraken uit 2025 zijn afgerond. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt, waaronder de pilot Housing First. Dit is een samenwerking tussen Acantus, zorgaanbieder LIMOR en de gemeente om kwetsbare inwoners snel een woning te kunnen aanbieden met begeleiding.
Afgelopen week zijn de afspraken ondertekend door wethouder Harm-Jan Kuper. Acantus stuurt de
afspraken volgens de Woningwet naar de minister. Wethouder Harm-Jan Kuper: “Met deze actualisatie houden we koers op onze gezamenlijke doelen: voldoende sociale huurwoningen, betaalbaarheid en verduurzaming. Zo zorgen we dat inwoners van Westerwolde prettig kunnen wonen – nu en in de toekomst.”
Bron: Gemeente Westerwolde