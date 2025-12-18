Groninger Cultuur Collectief op zondag 8 februari Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Fransien Kuiper en Hennie Zweep hebben het idee opgevat te starten met het ‘Groninger Cultuur Collectief’: zat van het haat zaaien in de politiek, de oorlog en uitdrukking geven aan de roep om vrede. Mensen aan het denken zetten en een lichtje van hoop en liefde verspreiden. Met een muzikale en poëtische inslag.
Juist vanuit Groningen: het Groninger land is geteisterd door de gaswinning waar heel Nederland fors van heeft geprofiteerd. Groningen zit met de brokken, scheuren in grond, huizen en mensen. Maar wij blijven braaf, geen boerenopstand of gewelddadig verzet, maar het leed wordt waardig gedragen en omgezet in positieve krachten. In plaats van rancune stellen we er hoop en liefde tegenover. Het collectief bestaat uit een groep Groninger muzikanten die in wisselende samenstelling, met een lied of gedicht de mensen samenbrengt.
Er zijn optredens van Fransien Kuiper, Hennie Zuur, Harrie Loco, Tineke Rouw en Jan Veldman. Een breed palet van muzikale inspiratie.
⦁ Zondag 8 februari 2026, Wedderwegkerk, Oude Pekela
⦁ Aanvang: 15.00 uur
⦁ Toegang: wat u missen kan
⦁ Koffie met poffert. De poffert is zelfgemaakt.
Bron: Jakob Zwinderman