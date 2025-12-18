Kerstfit van Fyzigo brengt beweging en gezelligheid samen

OUDE PEKELA – Op donderdagavond 18 december organiseerde Fyzigo een sportieve en sfeervolle Kerstfit-avond. De activiteit combineerde samen bewegen in de buitenlucht met korte workouts op verschillende locaties in het dorp. De avond stond in het teken van plezier, laagdrempelig sporten en gezamenlijk actief bezig zijn in aanloop naar de feestdagen.
Vanaf 18.30 uur stroomden de deelnemers binnen en vertrok de groep om 19.00 uur voor een gezamenlijke loop, waarbij op meerdere punten werd gestopt voor sportieve onderdelen.
De eerste stop vond plaats bij de parkeerplaats van De Binding, waar Roy zorgde voor een energieke bootcamp-warming-up. Daarna volgde in het Hugopark een muzikale kerstworkout onder begeleiding van Niamh. Bij het skatepark bij de Wedderwegkerk stond aansluitend een actieve estafette op het programma, begeleid door Kevin.
Rond 20.50 uur eindigde de Kerstfit bij de oefenzaal van Dokhuis. Hier werd de avond afgesloten met onder andere oliebollen, kniepertjes, fruit, warme chocolademelk enzovoort, verzorgd door Alex en Rita.
Met deze Kerstfit liet Fyzigo zien dat samen bewegen, ook in de wintermaanden, niet alleen gezond maar vooral ook gezellig en verbindend kan zijn.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk