Koningin Máxima opent jubileumeditie Eurosonic Noorderslag

GRONINGEN – Hare Majesteit Koningin Máxima opent op woensdagavond 14 januari de 40e editie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in De Oosterpoort in Groningen. ESNS is een onafhankelijk platform dat Europees muziektalent wereldwijd in de schijnwerpers zet. ESNS biedt Europese artiesten, met speciale aandacht voor Nederlands talent, de kans om door te breken en uit te groeien tot de headliners van morgen.
Koningin Máxima bezoekt de openingsshow met optredens van het Duitse theaterduo Siegfried & Joy, de Oekraïense Alina Pash, de Nederlandse band Yin Yin en zangeres Lia Kali uit Spanje. In de openingsshow blikt ESNS terug op de afgelopen veertig jaar met gesprekken, archiefbeelden en bijdragen van onder meer oud-Popprijswinnaars en Eurocommissaris Glenn Micallef.
De 40e Editie van ESNS heeft als overkoepelend thema Europe Calling: een dringende oproep tot eenheid binnen Europa. Met het manifest wil ESNS een beweging in gang zetten die voorbij gaat aan nationale grenzen en individuele successen. ESNS zet vol in op het versterken van de Europese muziekindustrie en culturele identiteit, en viert daarnaast haar rijke geschiedenis als springplank voor Europese en Nederlandse artiesten.
Nadat Koningin Máxima de jubileumeditie van het festival heeft geopend, gaat zij naar de Kleine Zaal waar ze de liveshow bijwoont van Goldkimono. In de Binnenzaal ziet zij het optreden van Dove Ellis, songwriter en performer uit Ierland.
Aan het einde van het bezoek gaat Koningin Máxima in gesprek met artiesten die op de eerste dag van Eurosonic 2026 hebben opgetreden.
ESNS bestaat uit twee festivals, Eurosonic en Noorderslag, en Europa’s grootste muziekconferentie. ESNS vindt plaats van 14 tot 17 januari in Groningen.
Bron: Rijksvoorlichtingsdienst