DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Om twee uur vannacht is aan de Zur Seeschleuse een geparkeerde auto in brand geraakt. De wagen stond naast een bedrijfsgebouw. Het vuur greep snel om zich heen en sloeg over naar een andere auto en een aanhanger. Twee gevels van het bedrijfsgebouw raakten door de hitte beschadigd. De schade wordt op 100.000 euro geschat. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.
Kluse
Aan de An der Bundesstraße in Kluse is gisteravond om 22.50 uur bij een woning ingebroken. De dader brak zowel de buitendeur als een binnendeur open. Voor zover men nu kan nagaan is er niets gestolen. De schade bedraagt 200 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961 9260.
Meppen
Zaterdag 6 december is op de kerstmarkt in Meppen om 20.45 uur een 19 jarige vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde ter hoogte van de fotoautomaat. De vrouw kreeg een kopstoot van een onbekende man. Deze was gekleed in een lichtgekleurde jas, een witte muts en droeg een haarbeugel in de vorm van een rendiergewei in de kleuren groen en rood. Hij was in het gezelschap van een man en een vrouw. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland