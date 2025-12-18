Leefbaar Borger-Odoorn en Lokaal Betrokken Stadskanaal samen in gesprek

BORGER-ODOORN, STADSKANAAL – Op 17 december kwamen Leefbaar Borger-Odoorn en Lokaal Betrokken Stadskanaal bij elkaar in het Makeport Mercurius. In een informele en ontspannen bijeenkomst maakten de partijen kennis met elkaar en spraken zij over onderwerpen die voor beide gemeenten belangrijk zijn.

Tijdens deze zogenoemde ‘benen-op-tafel’-sessie werd duidelijk dat de partijen veel gemeen hebben. Zo werd gesproken over de Nedersaksenlijn, de woningbouw en samenwerking in de toekomst. Dit zijn onderwerpen die niet stoppen bij de gemeentegrens. Juist daarom is samenwerken belangrijk.

Fractievoorzitter Bianca Haan van Leefbaar Borger-Odoorn: “Samenwerken houdt niet op bij de gemeentegrens. Het is heel belangrijk dat je in verbinding blijft staan met je mede lokale partijen in de regio.”

Bij een groot project als de Nedersaksenlijn is het volgens beide partijen nodig dat gemeenten samen optrekken. Alleen door samenwerking kan het regionale belang goed worden behartigd richting provincie en Rijk.

Ook op het gebied van wonen liggen er gezamenlijke uitdagingen. Inwoners zoeken betaalbare en passende woningen, en dat vraagt om afstemming tussen gemeenten in de regio.

Fractievoorzitter Harma Zwiers van Lokaal Betrokken Stadskanaal: “Deze ontmoeting laat zien dat lokale partijen veel gemeen hebben. Door kennis en ervaringen te delen, versterken we elkaar en staan we samen sterker.”

De ontmoeting verliep prettig en open. Er was ruimte om ervaringen te delen, ideeën uit te wisselen en vooruit te kijken.

Met deze bijeenkomst sluiten beide partijen het jaar op een positieve manier af. Nog even samen netwerken en elkaar vinden, vlak voor het kerstreces. Een goed moment om stil te staan bij wat er speelt in de regio en hoe je elkaar daarin kunt versterken.

De eerste lijntjes zijn hiermee gelegd. Er is uitgesproken dat dit gesprek zeker een vervolg krijgt. Want door elkaar vaker te spreken en samen op te trekken, kunnen gemeenten over de grens heen meer bereiken voor hun inwoners.

Bron: Bianca Haan, Raadslid en fractievoorzitter Leefbaar Borger-Odoorn/ Harma Zwiers, Lokaal Betrokken Stadskanaal