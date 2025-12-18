Lijst Hemmen: Stop pilot pendelbus – kies voor meer handhavers en beveiligers

TER APEL, EMMEN – Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2025 heeft Lijst Hemmen het onderwerp “de pendelbus” op de agenda geplaatst. Aanleiding is de maatschappelijke onrust die is ontstaan na berichten dat asielzoekers gratis gebruik kunnen maken van de pendelbus tussen Ter Apel en Emmen.
Fractievoorzitter Herma Hemmen stelt dat slecht gedrag niet beloond mag worden. “Inwoners betalen netjes voor hun vervoer. Het is niet uit te leggen dat één groep wordt beloond voor slecht gedrag. Bovendien lijkt het idee om ritten achteraf te verrekenen met leefgeld moeilijk uitvoerbaar.”
Minister Keizer (BBB) heeft aangegeven deze gratis ritten niet te willen betalen. Toch is de pilot door de burgemeester van Westerwolde, OV-Bureau, Qbuzz en de burgemeester van Emmen gestart, waarbij de rekening naar het ministerie wordt doorgeschoven. Op dit moment reizen asielzoekers zonder te betalen, maar worden de gebruikte busritten wel geregistreerd om dit achteraf nog in rekening te brengen.
Lijst Hemmen pleit voor een alternatief die bijdraagt aan échte veiligheid van buschauffeurs en reizigers op zowel de pendelbus als lijn 73 met de inzet van extra handhavers en beveiligers. Als gemeenteraad zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners en als dit betekent dat wij hiervoor meer inzet nodig hebben van beveiligers en handhavers, dan moeten we dit doen.
Bron: Herma Hemmen