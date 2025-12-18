Nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Oldambt

WINSCHOTEN – Inwoners van de gemeente Oldambt zijn van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op woensdag 7 januari 2026, van 17.00 tot 19.00 uur, in de Marktpleinkerk in Winschoten. Onder het genot van een drankje, een broodje rookworst en een kom snert, wenst het college iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Programma
Om 18.00 uur verzorgen burgemeester Cora-Yfke Sikkema en Kinderburgemeester Femke Nap de nieuwjaarstoespraak. De muzikale omlijsting is opnieuw in handen van Just Us, inmiddels haast de huisband van de nieuwjaarsreceptie, die zorgt voor een feestelijke sfeer.
Mooie traditie
De nieuwjaarsreceptie is uitgegroeid tot een vaste en gewaardeerde traditie in Oldambt. “Het is en blijft een mooi moment om samen met inwoners stil te staan bij het nieuwe jaar,” aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “Het blijft belangrijk om elkaar te ontmoeten en samen het jaar goed te beginnen. Alle inwoners van Oldambt zijn daarom ook dit jaar weer van harte welkom.”
Praktische informatie
• Datum: woensdag 7 januari 2026
• Tijd: 17.00 – 19.00 uur
• Locatie: Marktpleinkerk, Winschoten
• Toegang: gratis
De gemeente Oldambt nodigt alle inwoners van harte uit om samen het nieuwe jaar in te luiden.
Bron: Gemeente Oldambt