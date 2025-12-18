Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar, verrassende workshop klaar vol inspiratie of uitdagingen. Samen maken we er iets moois van!
Programma januari 2026:
Bouw, programmeer en laat je LEGO tot leven komen! – woensdag 7 januari, 14.30 – 15.30 uur
Ontdek de wereld van techniek en robotica met LEGO WeDo! Bouw en programmeer je eigen robot en zie hoe hij beweegt en reageert.
Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Maak Magie met Touw & Meetkunde! – woensdag 14 januari, 14.30 – 15.30 uur
Maak met draad, spijkers en fantasie je eigen geometrische kunstwerk en ontdek de wiskunde achter kunst. Vooraf inschrijven verplicht.
Laat je aap klimmen! – woensdag 21 januari, 14.30 – 15.30 uur
Bouw een klimmend aapje met touw, papier en een slim mechaniek – en ontdek spelenderwijs hoe beweging werkt. Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Ontwerp je eigen wilde-dieren-tas! – woensdag 28 januari, 14.30 – 16.00 uur
Ontwerp en bedruk een linnen tas met je favoriete wilde dieren. Een creatieve safari vol kleur en plezier!
Vooraf inschrijven verplicht.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Erik Hulst
Foto’s: Biblionet