Sterren Stralen brengt 32.750 euro op

VEENDAM – De jaarlijkse actie Sterren Stralen van Rotary Veendam heeft dinsdagavond een recordopbrengst van 32.750 euro opgeleverd. Tijdens de feestelijke afsluiting in Brouwhotel Parkzicht werd eerst een bedrag van 27.750 euro bekendgemaakt, maar De Romein Group verhoogde het totaal met een extra bijdrage van 5.000 euro.
Bezoekers genoten van een wintermaaltijd, een verloting met mooie prijzen en een veiling van kunstwerken die speciaal voor de actie beschikbaar waren gesteld. De warme sfeer en de grote betrokkenheid zorgden voor een succesvolle avond én een indrukwekkend eindbedrag.
De opbrengst wordt ingezet voor de realisatie van een Inclusieve Speeltuin voor alle kinderen uit Veendam en omgeving. Het is een ambitieus en kostbaar project, maar Rotary Veendam is vastbesloten om het mogelijk te maken en zet daar met volle overtuiging de schouders onder.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl