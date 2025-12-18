Vanavond de allerlaatste Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde voor het laatst luisteren naar het programma Muziek uit het leven van…
Vanavond hebben we de allerlaatste uitzending van het programma, Muziek uit het leven van…..,
We draaien vanavond de muziek van alle medewerkers die zowel voor als achter de schermen aan dit programma hebben meegewerkt. En dat redden we niet in één uur daarom zijn we vandaag van 18.00 tot 20.00 uur.
We hebben daarom ook veel muziek en dit is wat er o.a. voorbij komt: Racoon, The Beatles, Coldplay, Taylor Swift, Lucy Thomas, The Common Linnets, Mark Knofler en nog veel meer.
En omdat dit de laatste wenst het hele team van Muziek uit het leven van… iedereen alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2026.
Presentatie Willy Tiekstra en Gert Wubs doet de techniek.
Bron: Willy Tiekstra