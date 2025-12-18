Veendam verlengt cameratoezicht na explosie‑incidenten

VEENDAM – De gemeente Veendam verlengt het mobiele cameratoezicht in de Dr. Bekenkampstraat en de Troelstrastraat, waar vuurwerk‑ en explosie‑incidenten plaatsvonden. De camera’s, die sinds 7 november hangen, blijven nu tot en met 8 januari 2026 actief. Dat staat in een brief van burgemeester Annelies Pleijte aan de bewoners.
De verlenging volgt na een nieuw vuurwerkincident elders in Veendam en de verwachte toename van vuurwerkmeldingen rond de feestdagen. Met de maatregel wil de gemeente de veiligheid en het veiligheidsgevoel in beide straten vergroten. Ook blijven BOA’s en politie extra aanwezig in de wijk.
Eerder vonden in beide straten explosies plaats. Ook aan de Verlengde van Beresteijnstraat was een explosie. De politie laat weten dat de onderzoeken “volop lopen”, maar dat er op dit moment geen nieuwe informatie is die gedeeld kan worden.
Bron: Peter Panneman