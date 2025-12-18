Vierdelige lezingenserie over het Hondsruggebied in het Hunebedcentrum

BORGER – Deze winter biedt het Hunebedcentrum een reeks lezingen die je meenemen door miljoenen jaren geologie, duizenden jaren bewoningsgeschiedenis en eeuwen aan archeologisch onderzoek. Harrie Wolters en Karla de Roest vertellen het verhaal van de Hondsrug, haar vroegste bewoners, de monumentale stenen structuren die zij nalieten, en hoe archeologen dit allemaal weten.

De Hondsrug – De wereld onder onze voeten

Op donderdag 22 januari om zeven uur ’s avonds opent Harrie Wolters de reeks met De Hondsrug – De wereld onder onze voeten. Hij laat zien hoe dit unieke Drentse landschap is gevormd door opeenvolgende ijstijden en welke geologische geheimen schuilgaan in de diepere aardlagen. Laag voor laag reis je terug in de tijd en ontdek je hoe het landschap van Drenthe is ontstaan en waarom het er vandaag uitziet zoals we het kennen.

Bewoning van Borger-Odoorn – Van steentijd tot ijzertijdstraat

Op de avond van donderdag 5 februari vertelt Karla de Roest in Bewoning van Borger-Odoorn – Van Steentijd tot IJzertijdstraat hoe de Hondsrug al sinds de oude steentijd wordt bewoond. Aan de hand van regionale vondsten laat zij zien welke sporen vroegere bewoners achterlieten, wat we over hen weten en hoe dit terugkomt in de straatnamen hier in de buurt.

De bouwkunst van onze voorouders – Hunebedden en meer

Op donderdag 12 februari neemt Harrie Wolters het publiek opnieuw mee, dit keer in De bouwkunst van onze voorouders – Hunebedden en meer. Hij verkent de oorsprong van hunebedden en andere megalithische monumenten wereldwijd. Je ontdekt waar deze monumentale bouwwerken voor het eerst opduiken, hoe zij zich verspreidden door Europa en daarbuiten, en welke variaties er bestaan. De lezing plaatst de Nederlandse hunebedden in een veel breder, internationaal verhaal.

Hunebedbouwers onder de loep genomen – Archeologie van vroeger tot nu

De reeks sluit op donderdag 19 februari af met Karla de Roest en Hunebedbouwers onder de loep – Archeologie van vroeger tot nu. Vanaf de eerste opgravingen in 1685 tot de nieuwste DNA- en onderzoeksresultaten laat zij zien hoe ons beeld van het trechterbekervolk voortdurend verandert. Je leert hoe archeologen werken, hoe inzichten evolueren en waarom de hunebedbouwers inmiddels heel anders worden voorgesteld dan vroeger.

Samen vormen de vier lezingen een brede en diepgaande ontdekkingstocht door de geologie, prehistorie en archeologie van de Hondsrug: van de vorming van het landschap tot de mensen die er leefden, en de monumenten die zij achterlieten. Perfect voor iedereen die de Drentse bodem, hunebedden en haar verleden beter wil begrijpen!

De lezingen vinden plaats in het auditorium van het Hunebedcentrum. De zaal gaat open om 19:00 uur, de lezingen beginnen om 19:30 uur en zullen rond 21.30 uur eindigen. Om je op te geven voor deze lezingen of voor meer informatie klik op de links in de tekst, of ga naar deze pagina: Lezingen, Workshops & Cursussen – Het Hunebedcentrum

Bron: Hunebedcentrum