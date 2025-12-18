Wat in Westerwolde kan en mag rondom vuurwerk afsteken en carbid schieten

WESTERWOLDE – Gemeente en hulpdiensten trekken rond de jaarwisseling gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat deze voor iedereen veilig en prettig verloopt. Ook uw hulp is daarbij nodig. U kunt niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook een extra oogje in het zeil houden in uw eigen omgeving. Snel reageren kan overlast en schade voorkomen!
Vuurwerk kopen in erkende winkels
- U kunt vuurwerk kopen op 29, 30 en 31 december 2025.
- Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op de websites van de politie en de brandweer leest u meer over veilig (afsteken van) vuurwerk.
- Het afsteken van vuurwerk buiten de genoemde tijden en het in bezit hebben of afsteken van illegaal vuurwerk is strafbaar.
Carbidschieten op Oudjaarsdag
Carbidschieten is toegestaan op 31 december (van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur) als u zich aan deze regels houdt:
- Maximaal 10 melkbussen of vaten (max. 40 liter per stuk) of gasflessen (max. 200 liter).
- Alleen kunststof afsluitingen (bijv. ballen) gebruiken.
- De schutter is 16 jaar of ouder en niet onder invloed van alcohol of drugs.
- Locatie minstens 100 meter van woningen en 300 meter van zorg- of diereninstellingen.
- Publiek op minstens 10 meter afstand en achter afzettingen; niet in de schietrichting.
- Vrij schootsveld van minimaal 75 meter, zonder wegen of paden.
Veiligheidstips
- Gebruik gehoorbescherming en een veiligheidsbril.
- Schiet met een melkbus in goede staat en steek aan met een fakkel.
- Zorg voor blusmiddelen.
Vreugdevuren
Vreugdevuren zijn niet toegestaan omdat ze gevaar of hinder kunnen opleveren en schade aanbrengen aan de omgeving. De schade is voor de gemeente een grote kostenpost en wordt verhaald op de daders. Is dit niet mogelijk dan komen de kosten voor rekening van de gemeenschap. Ziet u dat er ergens materiaal wordt verzameld? Geef dit in aanloop naar de jaarwisseling door aan de gemeente en tijdens de jaarwisseling aan de politie. Een vuurton of vuurkorf is toch ook gezellig?
Vuurwerkoverlast
Het te vroeg afsteken van vuurwerk levert niet alleen overlast en ergernis op, het kan ook gevaarlijk zijn. De politie is alert op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en kan uw hulp daarbij goed gebruiken.
