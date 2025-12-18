Zeldzame slurfhondjes nieuw in WILDLANDS

EMMEN – Als je AI vraagt om een slurfhondje te beschrijven, krijg je als antwoord: “Een grappig fantasiedier dat vaak wordt gebruikt in humoristische kinderboeken.” Daardoor kan je denken dat het dier niet bestaat, maar niets is minder waar! Vanaf vandaag is deze bijzondere diersoort in WILDLANDS Adventure Zoo Emmen te bekijken.
Het roodschouderslurfhondje, zoals het diertje voluit heet, is een klein, insectenetend zoogdier van zo’n 30 centimeter groot. De soort is een zeldzame verschijning in dierenparken. Wat hem extra bijzonder maakt, is zijn verre verwantschap binnen het dierenrijk. Genetisch gezien staan ze heel ver af van andere zoogdieren. Hun nauwste familieleden zijn de aardvarkens, zeekoeien en olifanten.
Slurfhondjes bestaan als soort al meer dan 30 miljoen jaar en zijn in de loop der tijd nauwelijks veranderd; het bewijs van een succesvolle levensvorm. Met de komst van deze ‘levende fossielen’ versterkt WILDLANDS zijn missie om bezoekers te blijven verrassen met dieren die een verhaal vertellen over natuur en het behoud van biodiversiteit.
De IUCN, de organisatie die statussen toekent aan plant- en diersoorten in het wild, merken slurfhondjes momenteel aan als Veilig. Dat betekent dat het nu goed gaat met ze. Toch zien onderzoekers dat de populatie in het wild afneemt. Vanuit EAZA, de overkoepelende organisatie van alle moderne dierenparken uit Europa, kwam het verzoek of dierenparken hun collectie willen uitbreiden met slurfhondjes. Samen met andere Europese dierentuinen zet WILDLANDS zich nu in om een gezonde en genetisch diverse populatie op te zetten.
Samen met dwergoeistiti’s
De slurfhondjes krijgen in Emmen een verblijf dat ze delen met de dwergoeistiti’s, die eerder in de tropische kas leefden. De komst van de slurfhondjes past binnen de visie van WILDLANDS om bij te dragen aan soortbehoud, kennisontwikkeling en bewustwording rondom minder bekende, maar ecologisch waardevolle diersoorten.
Bron en foto: WILDLANDS