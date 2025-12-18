Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.
Energiebuffer Zuidwending maakt zich klaar voor de winter
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken en de feestdagen komen in zicht. Op onze locatie in Zuidwending werken we hard aan het afronden van het preventieve onderhoud, naast een aantal grotere klussen die daar recent bij zijn gekomen.
Op dit moment inspecteren we één van onze warmwaterboilers van binnenuit en voeren we werkzaamheden uit aan een van de glycolregeneratie-units. Ook staan er nog enkele tests gepland aan afsluiters op de bovengrondse delen van de cavernes. Deze activiteiten op de cavernepads zullen we zoals altijd via de bouwapp melden. Dit extra onderhoud komt voort uit eerdere inspecties: onze installatie is inmiddels wat ouder en bepaalde onderdelen moeten worden vervangen om de betrouwbaarheid te blijven garanderen.
Veel van onze apparatuur op Zuidwending is dubbel uitgevoerd. Dat betekent dat we altijd een reserve-unit beschikbaar hebben. Zo kunnen we groot onderhoud – dat soms enkele weken duurt – uitvoeren zonder dat dit gevolgen heeft voor onze leveringsverplichtingen. Zeker tijdens koude periodes speelt Zuidwending een belangrijke rol in de gasvoorziening van Nederland en wordt de locatie intensief gebruikt.
Namens iedereen op locatie Zuidwending wensen we u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Michaël Coppens