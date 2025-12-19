10 jaar samenwerking UMCG en Ommelander Ziekenhuis Groningen

SCHEEMDA, GRONINGEN – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt nu tien jaar deel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Samen werken ze aan het versterken van de zorg in de regio. Door kennisuitwisseling en nauwe afstemming van behandelingen versterken ze de kwaliteit van zorg voor de patiënten. Hilde Bosker, Marcel Greuter en Klaas Pieter Koopmans werken zowel in het UMCG als in het Ommelander Ziekenhuis. Zij vertellen wat de samenwerking voor hen precies betekent.
Hilde Bosker (dermatoloog) ziet de voordelen van de samenwerking in: “Je bent snel op de hoogte van zaken die in beide ziekenhuizen spelen. Bijvoorbeeld welke specifieke werkgroepen er zijn waarin we patiënten bespreken. De complexere huidkankeroperaties voeren we uit in het UMCG, maar als de patiënt de voorkeur geeft aan een behandeling in het Ommelander Ziekenhuis en dit is haalbaar, dan kan dat. Op die manier werken we aan patiëntgerichte zorg.”
Marcel Greuter is klinisch fysicus in beide ziekenhuizen en houdt zich bezig met kwaliteit en veiligheid van radiologie. “Ik werk voornamelijk in het UMCG. Als ik in het Ommelander Ziekenhuis ben geef ik bijvoorbeeld bijscholing over nieuwe echoapparatuur. Werken in het Ommelander Ziekenhuis vind ik erg prettig door de korte lijnen. Het mooie van de samenwerking is dat we patiënten van het UMCG soms helpen in het Ommelander Ziekenhuis, bijvoorbeeld bij het maken van een scan. Hiermee is de patiënt beter geholpen. Voor mij is het ook heel aantrekkelijk om in beide ziekenhuizen te werken, want beide ziekenhuizen brengen een eigen werksfeer met zich mee.”
Klaas Pieter Koopmans is nucleair geneeskundige en werkt ook in beide ziekenhuizen. “De kracht van onze samenwerking is de combinatie van het leveren van hoogspecialistische zorg in het UMCG, terwijl patiënten voor reguliere zorg terechtkunnen in het Ommelander Ziekenhuis. In het UMCG houden we ons bezig met nieuwe technieken en behandelingen en die kennis nemen we weer mee naar het Ommelander Ziekenhuis. De diversiteit aan casuïstiek zorgt voor een afwisseling in mijn werk.”
Meer over de samenwerking
Lees meer over onze samenwerking op de pagina over de samenwerking met het UMCG.
Bron: OZG