Ommelander Ziekenhuis Groningen start met versturen digitale afspraakbrieven

SCHEEMDA – Deze week startte het Ommelander Ziekenhuis Groningen met het versturen van digitale afspraakbrieven. Dit betekent dat u de afspraakbrieven in principe niet meer per post ontvangt.
Sinds 1 juli draaide de afdeling Dermatologie een proef met het versturen van digitale afspraakbrieven. Dit bleek erg succesvol te zijn en daarom stappen de andere poliklinieken ook over op digitale verzending. Op 16 december begonnen naast Dermatologie ook met Kaakchirurgie. Deze verandering geldt niet voor de afdeling Medische Beeldvorming.
Wat betekent dit voor u als patiënt?
Is uw e-mailadres bij het OZG bekend? Dan ontvangt u uw afspraakbrief digitaal. Controleer daarom in Mijn Ommelander of het bij ons bekende e-mailadres klopt. Heeft u wel een e-mailadres maar is deze niet bij hen bekend? Dan kunt u het e-mailadres doorgeven via Mijn Ommelander of bij de aanmeldzuil in het ziekenhuis.
Aparte informatiebrief
Naast de afspraakbrief die u krijgt, ontvangt u een aparte brief met informatie hoe u zich kunt voorbereiden op uw afspraak. Als u bijvoorbeeld moet bloedprikken, staat er in de informatiebrief een barcode die u bij het bloedprikken laat zien.
Hoe werkt het?
- Patiënten van wie het e-mailadres bekend is, ontvangen een melding dat hun afspraakbrief klaarstaat in Mijn Ommelander;
- Patiënten die (nog) geen gebruikmaken van Mijn Ommelander krijgen een beveiligde e-mail met de brief als bijlage;
- Alleen als er géén e-mailadres bekend is of u bezwaar heeft gemaakt, wordt de brief nog per post verstuurd.
Waarom deze verandering?
- Duurzaam en beter voor het milieu;
- Sneller en betrouwbaardere bezorging;
- Minder kans op vertraging door postbezorging;
- Vermindering van druk- en portokosten voor het ziekenhuis.
Heeft u bezwaar?
Wilt u niet dat wij uw afspraakbrieven digitaal versturen? Dan kunt u via Mijn Ommelander onder het kopje ‘Mijn toestemmingen’ aangeven dat u uw afspraakbrieven liever op papier wilt ontvangen.
Bron: OZG