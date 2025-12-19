Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 26 december Kerstwandeling over Landgoed Ennemaborg

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

In deze tijd van het jaar lijkt het landgoed stil, maar in het winterse landschap valt nog veel te ontdekken over het overleven van de winter en de voorbereiding op de lente. Brandende vuurkorven en “De Gieselbarg Bloazers” uit Veele heten u welkom. Onder begeleiding van een gids en de klanken van midwinterhoorns verkent u het landgoed. Tijdens de wandeling hoort u interessante weetjes over planten en dieren. Afsluitend geniet u in het koetshuis van een drankje.

Zaterdag 27 december Snertwandeling door Niekerk-Reitdiep-Houwerzijl

13:00 uur – 17:00 uur Kerk Niekerk (Hogeland)Kerkstraat 3 9972 PC Niekerk

De traditionele snertwandeling met gids begint en eindigt dit jaar in het kerkje van Niekerk (gemeente het Hogeland). Het is een winterse wandeling van ca 7,5 km tussen de historische dijken van het Reitdiep en het voormalig eiland de Marne. De wandeling voert langs middeleeuwse kerken, wierden en waterwegen. En loopt door Niekerk en Houwerzijl en langs het Reitdiep.

Zondag 28 december Opfrissen na de kerstdagen

13:30 uur – 15:30 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Ontdek de unieke historie en natuur van de Punt van Reide tijdens deze bijzondere wandeling. Ooit bood de hoge kwelder onderdak aan dorpsbewoners en diende het gebied als locatie voor geschut tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag is het een onmisbaar broed- en rustgebied voor vogels. Onderweg verken je de polder Breebaart, waar een brakwatergetijdengebied het decor vormt voor talloze vissen en foeragerende vogels. Bij laagwater zijn de drooggevallen slikplaten in de Dollard een fascinerend schouwspel.



Vrijdag 2 januari Microscoopmiddag Marum (jeugd)

14:00 uur – 16:30 uur Bibliotheek Marum Wendtsteinweg 57, 9363 AM

Onder de microscoop wordt alles wat klein is sterk vergroot. Altijd al eens willen weten hoe de ogen van een bij er uit zien? Of een watervlo? Of het hartje van een bloem? En wat dacht je van een vlinder of een duizendpoot? Of een mensenhaar? Alles wat heel klein is, wordt ineens zichtbaar en vaak heel mooi! Jij kunt dat allemaal bekijken onder een microscoop.



Zaterdag 3 januari Winterdoemiddag (jeugd)

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

De dagen zijn kort en donker. Gelukkig is de kerstvakantie lekker lang. Kom daarom gezellig winterknutselen bij het Bezoekerscentrum Reitdiep. Laat je inspireren door de winter en ga creatief aan de slag. Tover met een beetje fantasie iets moois tevoorschijn dat helemaal past bij dit seizoen. Voor jong en oud is er van alles te doen rondom het thema winter.

Zondag 4 januari Nieuwjaarswandeling Westerbroekstermadepolder

11:00 uur – 14:00 uur Tunneltje Polderpad, 9753 Haren (fietsknooppunt 78).

Dr. Ebelsweg, 9753 Haren

Begin het nieuwe jaar goed met een flinke wandeling van 10 km rondom de Westerbroekstermadepolder. Je loopt over het fietspad tot het ‘Hoog Holtje’ over het Drents Diep en vanaf daar over de grasdijk. Hier kun je zowel de Westerbroekstermadepolder als de Onnerpolder overzien. Veel vogels overwinteren in dit gebied. Onderweg bezoeken we de vogelkijkhut KiekHörn – tijd om nog meer te zien of om even uit te rusten en wat te eten en te drinken (zelf meenemen). De terugweg gaat over het verharde fietspad. Het is vooral een doorstapwandeling en ondertussen vertellen gidsen van het Groninger Landschap graag over het gebied.



Zondag 11 januari Wandeling naar de punt van Reide

11:00 uur – 13:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Bewonder de schitterende vergezichten over de Dollard, drooggevallen banken, slikplaten en foeragerende vogels. Onze gidsen nemen je mee over de Punt van Reide, een hoge kwelder die normaal gesloten is vanwege de grote natuurwaarde. Alleen tijdens deze wandeling kun je de restanten van de wierde Westerreide zien, een van de verdwenen dorpen in dit gebied, en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Bij terugkomst passeren we het bunkercomplex Batterij Fiemel, dat je na afloop kunt bezoeken. In het Bezoekerscentrum kun je tegen een kleine vergoeding opwarmen met koffie, chocomel of thee.

Zondag 11 januari Grenspalenwandeling

12:30 uur – 15:30 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Ga mee op een boeiende wandeltocht door het grensgebied van Bourtange en duik in de geschiedenis van deze unieke vestingstad. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen je mee op ontdekkingstocht langs oude grenspalen en vertellen onderweg over de historische grenzen van het gebied. Ontdek hoe de grens vroeger liep en of de oorspronkelijke grenspalen nog te vinden zijn. Het hoogtepunt van de wandeling is de indrukwekkende Bentheimer grenspaal uit 1784, een uniek stuk erfgoed dat het verleden tot leven brengt.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap