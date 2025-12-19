Collega’s nemen samen met presentatrice Willy Tiekstra afscheid van het programma: Muziek uit het leven van….

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE REGEN | REDELIJK WEEKEND

Vanochtend is er soms nog een flets zonnetje maar verder is het een bewolkte dag en vooral vanmiddag en vanavond kan er af en toe wat regen vallen. Bij ons is dat niet veel want de meeste regen van dit front valt vandaag in het noordwesten van het land en in het Waddengebied. Wij hebben ondertussen een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur voor vandaag is 11 graden.

Vanavond neemt de wind iets toe en vannacht en morgenochtend is er ook meer kans op regen. Het zal morgen dan ook een beetje druilerig beginnen met ongeveer 8 graden, morgenmiddag wordt het droog en dan komt de zon er soms bij. Dan staat er een zwakke zuidenwind en daarmee wordt het morgen maximaal 12 graden.

In het weekend gaan we terug naar 8 tot 10 graden. Zaterdag is er eerst wat zon maar later is er kans op een bui, zondag lijkt een droge dag te worden met enkele opklaringen. De wind draait in het weekend naar het zuidoosten en na het weekend naar het zuidoosten tot oosten. Daarmee wordt het kouder met kans op nachtvorst en tijdens de kerstdagen wellicht ook enkele winterse buien.