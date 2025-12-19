Collega’s nemen samen met presentatrice Willy Tiekstra afscheid van het programma: Muziek uit het leven van….

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Donderdag was de laatste aflevering van het programma: Muziek uit het leven van…., gepresenteerd door Willy Tiekstra.
Donderdagavond was bij RTV Westerwolde de allerlaatste uitzending van het programma: Muziek uit het leven van….. Presentatrice Willy Tiekstra had alle medewerkers, die zowel voor als achter de schermen aan dit programma hebben meegewerkt, uitgenodigd. Ook kwam een aantal collega’s onaangekondigd langs.
Voor deze allerlaatste uitzending kreeg Willy twee uur de tijd om met haar gasten in gesprek te gaan en hun favoriete muziek, zoals van Racoon, The Beatles, Coldplay, Taylor Swift, Lucy Thomas, The Common Linnets en Mark Knofler, te draaien. Gert Wubs deed de techniek.
Het was een uitzending met een lach en een traan, waarbij herinneringen werden opgehaald.
Willy ging niet met lege handen naar huis. Van RTV Westerwolde kreeg ze een mooi boeket bloemen en ook een aantal collega’s kwam niet met lege handen.
Dat Willy met haar programma stopt, wil niet zeggen dat ze na 32 jaar afscheid van RTV Westerwolde neemt; ze blijft actief voor de omroep.
Klik HIER om het eerste uur van de uitzending terug te luisteren. Zoek naar het programma Muziek uit het leven van…. en selecteer 18 december. Voor het tweede uur selecteer in uitzending gemist: Westerwolde Actueel om 19.00 uur.
Foto’s: Jan Glazenburg