Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met nijste kerstmeziek in streektoal en ain verhoal over kerst oet Dideldom.nu, de spreuk vd zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Geert Smit. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt hij met Jannie Gringhuis over de afsluiting met een concert van het jubileumjaar van muziekvereniging Jeduthun, Jan Hebers over het afgelopen jaar Radio Westerwolde en RTV Go en de plannen voor de toekomst, Jacob Zwinderman over het idee van Fransien Kuiper en Hennie Zweep om te starten met het ‘Groninger Cultuur Collectief’ en Harm Jan Pleiter over de verkiezing van de Westerwolder van het jaar, de genomineerden zijn bekend en hoe men zijn stem kan uitbrengen.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
